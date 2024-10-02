Севикян – о победе над «Спартаком»: «Всегда приятно»

Полузащитник «Локомотива» Эдгар Севикян высказался о победе над «Спартаком» (3:1) в 10-м туре РПЛ.

«Конечно, победа над принципиальным соперником – это всегда приятно, она повышает мотивацию, которая позволяет продолжать победный путь.

Но на следующий день после «Спартака» мы уже готовились к Кубку и не думали об этой игре. Победили, важнейший был матч, но у нас впереди не менее важные игры», – сказал Севикян.