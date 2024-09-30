Агент Гурцкая – о защитнике «Спартака»: «Срет как полковая лошадь в каждом матче»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал игру «Спартака» в дерби с «Локомотивом».

Команды встречались в 10-м туре РПЛ на «РЖД Арене».

Спартаковцы проиграли со счетом 1:3.

«Ты играешь с самой играющей командой чемпионата, игроки которой, даже если отдадут тебе мяч, создадут тебе много проблем тем, что будут забегать через фланги.

Ты имел такие проблемы с «Оренбургом»… *** [блин], почему ты решил в ключевом матче вот так перестроить защиту?

Сегодня у «Локомотива» хорошо получается играть через фланги. Самошников в сумасшедшей форме, бежит 90 минут, напрягает, он сейчас на драйве.

Батраков мне напоминает Головина, как тот только появился. Он мяч в ногах вообще не держит. Он еще не получив мяч знает, куда его отдаст.

«Локомотив» – очень сложная команда, а он берет и в этом матче впервые выставляет Абену и Денисова, который срет как полковая лошадь в каждом матче.

Денисова, из которого Тюкавин сделал петрушку, он поставил против Пиняева, который точно его будет возить всю игру», – сказал Гурцкая.