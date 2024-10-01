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    • Радимов раскритиковал игру «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

    Радимов раскритиковал игру «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

    Владислав Радимов подвел итоги матча 10-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (3:1).

    – Литвинов сыграл безобразный матч, проиграл кучу подборов, не доработал при втором голе, что опорный полузащитник не имеет права делать, когда Самошников забивал второй мяч, когда Карпукас сделал передачу. Просто катастрофическая ошибка, что он не добежал.

    Дальше – Денисов… Вот сравните крайних защитников Денисова и Самошникова, и поймете, сколько крайний защитник должен подключаться.

    Сравните вообще лучших крайних защитников во всех командах. Дуглас Сантос, Караваев даже при его ошибке все равно какой он проделывает объем работы, сколько подач туда делает.

    И сравните Денисова, который вроде есть, но который в отборе совершенно бесполезен.

    – А центральная связка защитников Абена – Бабич?

    – С высокой линией играть парой Абена и Бабич – самоубийство. При том, что Денисов, как я уже сказал, в отборе никакой, что показал матч: его Пиняев просто разворачивал и в моменте первого гола убрал в середину, тот даже не успел развернуться. Рябчук в обороне, ну, более-менее, но это на фоне всех остальных.

    В плане атакующих действий, особенно если на пространстве, «Спартак» может. Но мы видим, что «Махачкалу» вскрыть не могут, «Ахмат» не могут, «Рубин» удалось только за счет спорного пенальти. «Динамо», которое давало играть – ну да, там вскрыли.

    Сейчас приехал «Локомотив», который два раза повел в счете, который здорово отходил назад. И моментов практически не создали за весь матч. Даже откровенных прострелов не было.

    Вот это, с одной стороны, просчет Станковича, он должен работать над этим. Но, с другой стороны – качество игроков.

    Столько уже раз говорили – Умяров, Пруцев, Мартинс в опорной зоне – все не то. Ну они же не созидатели, по большому счету. У «Спартака», получается, что созидать-то особо некому.

    – А Маркиньос, Бонгонда? Барко, в конце концов!

    – Маркиньос – ну это комедия какая-то, Бонгонда играет в свою игру. Ему никто почему-то не объясняет, что есть коллективный футбол.

    Абена попал в чемпионат явно выше уровнем. Я считаю, что те, кто покупал этих игроков, они покупали лишь бы купить. Это не усиление: ни Маркиньос, ни Абена.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.10.2024 18:00
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    Комментарии (8)
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    oyabun
    1727796324
    Насчёт странных покупок согласен. Только Барко удачно был приобретен. Вместо остальных лучше бы ещё одного с таким же уровнем взяли.
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    erybov1965
    1727804189
    Все верно,что интересно все все это видят и только руководство Спартака и лица отвечающие за трансферы и трату денег,давно уже ничего этого не видят.И это происходит уже почти 20 лет,просто цирк.Из-за такой ситуации,скоро более менее играющий игрок не захочет играть в Спартаке,а может уже это и происходит.
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    k611
    1727806774
    Критикуй лучше игру Зенита с Краснодаром.
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    FCSpartakM
    1727818214
    Все ошибки обозначенные из тех зон, с которыми Станкович намудрил. Уже промусолили все. Станкович до сих пор не понимает, что Спартак самый серьезный клуб в его тренерской карьере и тут надо и свой рост как тренера показывать, чтобы ты тут остался. Пока много ошибок. Два поражения, что с Оренбургом, что тут-чисто тренерские. Игры надо смотреть, разбирать. А он отталкивается от своих игроков после тренировок.
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    Марк Аврелий!
    1727818725
    Какая игра?
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    alefreddy
    1727873676
    трудно не согласиться но там не весь список посредственных игроков
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