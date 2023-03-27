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  • «Напоминает Сычева и Измайлова»: Сенников восхищен 18-летним российским игроком

«Напоминает Сычева и Измайлова»: Сенников восхищен 18-летним российским игроком

27 марта 2023, 16:09
1

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о нападающем столичного клуба Сергее Пиняеве.

  • 18-летний игрок в матче с Ираком (2:0) забил дебютный гол в составе сборной России.
  • Он сделал это в возрасте 18 лет, 4 месяцев и 24 дней.
  • Пиняев побил рекорд Дмитрия Сычева (18 лет, 6 месяцев и 23 дня).

«Пиняев и так уже игрок основы в «Локомотиве». Сергей напоминает молодого Сычeва. Или даже больше — Марата Измайлова, наверное. Марат тоже рано попал в сборную. Главное, чтобы продолжил в таком духе.

Когда клубы подстроятся под него, и защитники будут знать, как против него играть, нужно будет добавить, перестроится.

Пиняев – молодец и в игре за «Локомотив», и за сборную. Играет на таком кураже. Молодой парень, у него эмоции, хочется играть, доказывать. Поэтому надо продолжать в том же духе», – сказал Сенников.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Измайлов Марат Сенников Дмитрий Сычев Дмитрий Пиняев Сергей
Комментарии (1)
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zra78
1679923183
Да после первой игры я тоже сказал: Измайлов №2
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