«Напоминает Сычева и Измайлова»: Сенников восхищен 18-летним российским игроком

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о нападающем столичного клуба Сергее Пиняеве.

18-летний игрок в матче с Ираком (2:0) забил дебютный гол в составе сборной России.

Он сделал это в возрасте 18 лет, 4 месяцев и 24 дней.

Пиняев побил рекорд Дмитрия Сычева (18 лет, 6 месяцев и 23 дня).

«Пиняев и так уже игрок основы в «Локомотиве». Сергей напоминает молодого Сычeва. Или даже больше — Марата Измайлова, наверное. Марат тоже рано попал в сборную. Главное, чтобы продолжил в таком духе.

Когда клубы подстроятся под него, и защитники будут знать, как против него играть, нужно будет добавить, перестроится.

Пиняев – молодец и в игре за «Локомотив», и за сборную. Играет на таком кураже. Молодой парень, у него эмоции, хочется играть, доказывать. Поэтому надо продолжать в том же духе», – сказал Сенников.