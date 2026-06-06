Только 2 игрока дебютировали за Россию в более молодом возрасте, чем Ибрагимов

Полузащитник молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Буркина-Фасо.
Полузащитник провел первый матч за национальную команду в возрасте 18 лет, 2 месяцев и 3 дней и стал одним из самых юных дебютантов в истории сборной России. Моложе него первую игру проводили только вингер «Локомотива» Сергей Пиняев (18 лет и 15 дней) и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (18 лет и 20 дней).
- Ибрагимов появился на поле на 60-й минуте встречи. К тому моменту российская команда вела со счетом 3:0.
- Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее говорил, что Ибрагимов произвел хорошее впечатление на первых тренировках в национальной команде. По словам Карпина, работа молодого футболиста полностью оправдывает эти ожидания.
- Ибрагимов родился в Дагестане, но на международном юношеском уровне представлял сборную Англии.
Источник: «Бомбардир»