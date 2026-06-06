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  • Только 2 игрока дебютировали за Россию в более молодом возрасте, чем Ибрагимов

Только 2 игрока дебютировали за Россию в более молодом возрасте, чем Ибрагимов

Сегодня, 00:50

Полузащитник молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Буркина-Фасо.

Полузащитник провел первый матч за национальную команду в возрасте 18 лет, 2 месяцев и 3 дней и стал одним из самых юных дебютантов в истории сборной России. Моложе него первую игру проводили только вингер «Локомотива» Сергей Пиняев (18 лет и 15 дней) и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (18 лет и 20 дней).

  • Ибрагимов появился на поле на 60-й минуте встречи. К тому моменту российская команда вела со счетом 3:0.
  • Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее говорил, что Ибрагимов произвел хорошее впечатление на первых тренировках в национальной команде. По словам Карпина, работа молодого футболиста полностью оправдывает эти ожидания.
  • Ибрагимов родился в Дагестане, но на международном юношеском уровне представлял сборную Англии.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Манчестер Юнайтед Россия Акинфеев Игорь Пиняев Сергей Ибрагимов Амир
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