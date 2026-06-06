Только 2 игрока дебютировали за Россию в более молодом возрасте, чем Ибрагимов

Полузащитник молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Буркина-Фасо.

Полузащитник провел первый матч за национальную команду в возрасте 18 лет, 2 месяцев и 3 дней и стал одним из самых юных дебютантов в истории сборной России. Моложе него первую игру проводили только вингер «Локомотива» Сергей Пиняев (18 лет и 15 дней) и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (18 лет и 20 дней).