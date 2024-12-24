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Марат Измайлов
Марат Измайлов
Завершил карьеру
21 сентября 1982 (43)
#2 | Полузащитник
172 см | 70 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Орлов высказался о лучших полузащитниках первой части сезона РПЛ
2024.12.24 11:30
2
Представитель Батракова ответил, кто талантливее – Алексей или Измайлов
2024.11.19 18:02
1
Пименов назвал российского игрока, который был «покруче» Рибери
2024.10.08 15:51
3
Стало известно, почему Измайлов в 2000-е не перешел в «Арсенал»
2023.12.22 14:49
2
«Напоминает Сычева и Измайлова»: Сенников восхищен 18-летним российским игроком
2023.03.27 16:09
1
Сигурдссон: «Марат Измайлов – лучший футболист, с которым я выходил на поле»
2022.02.11 16:20
1
Широкова, Измайлова, Булыкина и других российских экс-игроков пригласили на турнир звезд в Китай
2018.05.24 19:53
5
Измайлов: «Семина можно ставить в один ряд с Фергюсоном и Венгером»
2018.05.22 23:27
5
Агент Измайлова: «Марат пока не принял решение о завершении карьеры»
2018.04.22 01:13
6
Измайлов: «За карьеру я не достиг целей, которые ставил в детстве»
2017.11.17 18:58
6
Измайлов: «Может, поиграю еще три года в не самой сильной лиге»
2017.11.17 18:25
3
Измайлов: «Если бы мог помочь «Краснодару» – играл бы за клуб бесплатно»
2017.11.11 10:06
7
Измайлов назвал «Спартак» самой интересной командой РФПЛ
2017.11.11 06:14
7
Измайлов расторг контракт с «Араратом»
2017.09.26 15:43
17
Агент Измайлова сообщил, что уже ищет игроку новый клуб в связи с ситуацией в «Арарате»
2017.09.05 16:59
5
В «Арарате» огласили уровень зарплат Павлюченко и Измайлова
2017.08.27 08:48
19
Измайлов: «Был по-хорошему шокирован тем, что увидел в «Арарате»
2017.07.13 12:38
5
Измайлов: «Арарат» сразу обозначил конкретный интерес и большое желание видеть меня в команде»
2017.06.09 17:42
7
Измайлов стал игроком «Арарата»
2017.06.09 11:33
11
Президент «Арарата» подтвердил факт переговоров с Измайловым
2017.06.07 17:27
3
СМИ: Измайлов станет игроком «Арарата»
2017.06.07 12:25
16
Агент Измайлова заявил, что у игрока есть варианты продолжения карьеры в России
2017.06.05 14:38
8
Агент Измайлова заявил, что игрок уже готовится к следующем сезону и скоро займется поиском новой команды
2017.05.15 16:14
4
Коусейру: «Измайлов мог стать одним из лучших футболистов в мире»
2017.04.26 13:24
6
Агент Измайлова: «Марат не завершает карьеру. Он взял паузу до лета»
2017.03.16 00:06
10
Семин об Измайлове: «Премьер-лигу покинул игрок, который был украшением отдельных матчей»
2017.03.15 21:47
7
Измайлов не сможет выступать в РФПЛ до конца сезона
2017.03.15 17:21
Шалимов: «Уход Измайлова – потеря для «Краснодара»
2017.03.15 14:22
2
Измайлов покинул «Краснодар»
2017.03.15 12:50
11
«Фенербахче» примет «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы
2017.02.22 19:00
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