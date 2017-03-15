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    Шалимов: «Уход Измайлова – потеря для «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением об уходе из клуба полузащитника Марата Измайлова. Ранее сообщалось, что 34-летний россиянин расторг контракт с «быками».

    «Ситуация неприятная. Марат перенес много операций на колено, и когда он нагружается, у него начинает колено болеть. Насколько я знаю, он сам изъявил желание закончить. Если он надеется сделать операцию – надо сделать. Но для нас это потеря, Марат – сильный игрок, подходит под наш стиль», – заявил Шалимов.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Измайлов провел семь матчей, в которых забил один гол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2017 14:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +28

      rustamus87 15 марта 2017, 16:57

      Здоровья марат!!!!

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 15 марта 2017, 16:05

      Марат здоровья тебе.

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