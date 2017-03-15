Шалимов: «Уход Измайлова – потеря для «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением об уходе из клуба полузащитника Марата Измайлова. Ранее сообщалось, что 34-летний россиянин расторг контракт с «быками».

«Ситуация неприятная. Марат перенес много операций на колено, и когда он нагружается, у него начинает колено болеть. Насколько я знаю, он сам изъявил желание закончить. Если он надеется сделать операцию – надо сделать. Но для нас это потеря, Марат – сильный игрок, подходит под наш стиль», – заявил Шалимов.

В нынешнем сезоне чемпионата России Измайлов провел семь матчей, в которых забил один гол.