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Измайлов покинул «Краснодар»

15 марта 2017, 12:50
11

Полузащитник Марат Измайлов ушел из «Краснодара». Как сообщается на официальном сайте «быков», клуб и футболист достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

«Обстоятельства сложились таким образом, что Марату в настоящее время необходимо постоянно находиться рядом с семьей. Исходя из этого Измайлов обратился в ФК «Краснодар» с просьбой расторгнуть действующий контракт, и клуб пошел ему на встречу.

Коллектив «Краснодара» благодарит футболиста за профессиональную работу и желает ему успехов в дальнейшей трудовой деятельности!» – говорится в заявлении «быков».

В нынешнем сезоне чемпионата России Измайлов провел семь матчей, в которых забил один гол.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Измайлов Марат
Комментарии (11)
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MaxOfMobbDeep
1489571903
Зарплату платили хрусталику этому, еще взяли его после того, как он год не играл, а сейчас снова ушёл из-за обстоятельств. Какой-то ненормальный этот футболист, серьезно, с головой проблемы. Футболист он нормальный, но с головой не дружит
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арейская
1489572144
Опять семейные обстоятельства?
Ответить
Мары
1489572816
Удачи Марат. Хороший футболист, правда хрустальный.Вечные травмы. Семья это всё.Уходи, не жалей.
Ответить
STALKER27
1489573050
Плохо...
Ответить
Юрэс
1489574180
ОЧЕНЬ странный футболист . Уже лет 10 не хочет играть , хотя очень МОЖЕТ
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olic29ivica
1489574709
Здоровья семье Марата, очень жаль еще недавно уничожал зенит своим выходом на замену
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kara-mba
1489576925
У него постоянно, то понос, то золотуха.
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Бараха
1489582961
Ребят давайте без негатива.просто пожелаем семье и самому Марату здоровья и удачи.... У нас у всех бывают моменты когда проблемы..
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I'm
1489588027
Баллак такого игрока нам сломал...
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Lera_Sve
1489589486
Со своими "личными причинами" всю карьеру загубил
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