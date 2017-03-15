Измайлов покинул «Краснодар»

Полузащитник Марат Измайлов ушел из «Краснодара». Как сообщается на официальном сайте «быков», клуб и футболист достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

«Обстоятельства сложились таким образом, что Марату в настоящее время необходимо постоянно находиться рядом с семьей. Исходя из этого Измайлов обратился в ФК «Краснодар» с просьбой расторгнуть действующий контракт, и клуб пошел ему на встречу.

Коллектив «Краснодара» благодарит футболиста за профессиональную работу и желает ему успехов в дальнейшей трудовой деятельности!» – говорится в заявлении «быков».

В нынешнем сезоне чемпионата России Измайлов провел семь матчей, в которых забил один гол.