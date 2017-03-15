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    Измайлов покинул «Краснодар»

    Полузащитник Марат Измайлов ушел из «Краснодара». Как сообщается на официальном сайте «быков», клуб и футболист достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

    «Обстоятельства сложились таким образом, что Марату в настоящее время необходимо постоянно находиться рядом с семьей. Исходя из этого Измайлов обратился в ФК «Краснодар» с просьбой расторгнуть действующий контракт, и клуб пошел ему на встречу.

    Коллектив «Краснодара» благодарит футболиста за профессиональную работу и желает ему успехов в дальнейшей трудовой деятельности!» – говорится в заявлении «быков».

    В нынешнем сезоне чемпионата России Измайлов провел семь матчей, в которых забил один гол.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    15.03.2017 12:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 15 марта 2017, 17:51

      Со своими "личными причинами" всю карьеру загубил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      I'm 15 марта 2017, 17:27

      Баллак такого игрока нам сломал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Бараха 15 марта 2017, 16:02

      Ребят давайте без негатива.просто пожелаем семье и самому Марату здоровья и удачи....
      У нас у всех бывают моменты когда проблемы..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 15 марта 2017, 14:22

      У него постоянно, то понос, то золотуха.

      -1
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 15 марта 2017, 13:45

      Здоровья семье Марата, очень жаль еще недавно уничожал зенит своим выходом на замену

      2
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 15 марта 2017, 13:36

      ОЧЕНЬ странный футболист .
      Уже лет 10 не хочет играть , хотя очень МОЖЕТ

      4
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 15 марта 2017, 13:17

      Плохо...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 марта 2017, 13:13

      Удачи Марат.
      Хороший футболист, правда хрустальный.Вечные травмы.
      Семья это всё.Уходи, не жалей.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 15 марта 2017, 13:02

      Опять семейные обстоятельства?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 15 марта 2017, 12:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зарплату платили хрусталику этому, еще взяли его после того, как он год не играл, а сейчас снова ушёл из-за обстоятельств.
      Какой-то ненормальный этот футболист, серьезно, с головой проблемы.
      Футболист он нормальный, но с головой не дружит

      -4
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > MaxOfMobbDeep 15 марта 2017, 13:06

      У него сын тяжело болен, а с головой не нормально у тебя, если бы ты не променял деньги на время проведенное с семьей..

      6
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