В «Балтике» определили лучшего игрока сезона

Болельщики «Балтики» признали вратаря Максима Бориско лучшим игроком команды в сезоне-2025/26.
26-летний голкипер набрал 32% голосов в опросе и обошел форварда Брайана Хиля, получившего 22%. Третье место занял защитник Мингиян Бевеев – за него проголосовали 17% болельщиков калининградского клуба.
- Бориско выступает за «Балтику» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028-го.
- В завершившемся сезоне вратарь провел 23 матча в Мир РПЛ, пропустил 11 мячей и 14 раз отыграл на ноль.
- «Балтика» под руководством Андрея Талалаева финишировала на шестом месте в чемпионате, набрав 46 очков в 30 турах.
Источник: телеграм-канал «Балтики»