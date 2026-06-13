В «Балтике» определили лучшего игрока сезона

Болельщики «Балтики» признали вратаря Максима Бориско лучшим игроком команды в сезоне-2025/26.

26-летний голкипер набрал 32% голосов в опросе и обошел форварда Брайана Хиля, получившего 22%. Третье место занял защитник Мингиян Бевеев – за него проголосовали 17% болельщиков калининградского клуба.