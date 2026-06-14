Агент прокомментировал подготовку трансфера Малкома в «Спартак»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал желание «Спартака» подписать форварда «Аль-Хиляля» Малкома.

«Он очень удачно адаптировался в России, и для «Спартака» стал бы отличным усилением. Так что будет очень приятно увидеть его в РПЛ вновь», – сказал Барбоза.

Футбольный агент также отметил, что эта сделка не стала бы трудной для клуба.