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Агент прокомментировал подготовку трансфера Малкома в «Спартак»

Сегодня, 13:25
9

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал желание «Спартака» подписать форварда «Аль-Хиляля» Малкома.

«Он очень удачно адаптировался в России, и для «Спартака» стал бы отличным усилением. Так что будет очень приятно увидеть его в РПЛ вновь», – сказал Барбоза.

Футбольный агент также отметил, что эта сделка не стала бы трудной для клуба.

  • Летом 2023 года Малком ушел из «Зенита» в саудовский клуб за 60 млн евро.
  • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
  • Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Спартак Малком
Комментарии (9)
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andr45
1781434071
ГРИБОЕДОВ, почти что «Послушай! ври, да знай же меру; есть от чего смеяться до упаду»
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momwig_
1781434893
А ему деньги арабские надоели?
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NewLife
1781436155
Барбос, не гавкай😃
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Литейный 4 (returned)
1781436587
Зная кто такие антинародные и вспоминая как Зенит ему помогал и поддерживал, когда он травмировался Малком на пушечный выстрел не пойдёт в свинарню. Это прям зашквар. Гыгыгы
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алдан2014
1781436639
Малком и Промес,игроки одного, очень высокого уровня. Для рпл,так уж точно.Было бы хорошо иметь такого игрока в Спартаке.тогда можно рассуждать о чемпионстве
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Evgenijgerasimov607@gmail
1781436895
По русским девчатам соскучился...
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ScarlettOgusania
1781441289
арабы может и устали бабки платить Малкому, но для чего ему терять эти 18 лимонов, в РПЛ зарплаты значительно ниже, может перейти в любой другой арабский клуб почти без потери в деньгах...😇 но было бы прикольно увидеть Малкома в форме Спартака, чтобы потроллить местную публику...🤣🤣
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KPCC-SPB
1781443958
вот ведь не гри ла неблагадарный, в свини решил податься, забыл как мы его от зависимости лечили
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