Агент прокомментировал подготовку трансфера Малкома в «Спартак»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал желание «Спартака» подписать форварда «Аль-Хиляля» Малкома.
«Он очень удачно адаптировался в России, и для «Спартака» стал бы отличным усилением. Так что будет очень приятно увидеть его в РПЛ вновь», – сказал Барбоза.
Футбольный агент также отметил, что эта сделка не стала бы трудной для клуба.
- Летом 2023 года Малком ушел из «Зенита» в саудовский клуб за 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
Источник: «Р-Спорт»