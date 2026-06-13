Малком может вернуться в РПЛ, но не в «Зенит»

У нападающего «Аль-Хиляля» Малкома появился вариант в России. Игрока хочет заполучить «Спартак».

Красно-белые заинтересованы в 29-летнем экс-футболисте «Зенита», который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль».

«Спартак» хочет взять Малкома в аренду с опцией выкупа, сообщил в соцсетях журналист Салех Омар.