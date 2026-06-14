ЦСКА уличили в «огромной» кадровой ошибке

Юрист, агент Антон Смирнов недоволен, что в штаб ЦСКА вошел тренер Виталий Кафанов, уличенный в многоженстве.
«Я раньше остальных раскусил Кафанова и сказал, что он дутая фигура в тренерском цехе.
Что хочу сказать ещe.
ЦСКА, взяв на работу Кафанова, совершил огромную ошибку, от которой не оправится кармически очень долго.
Безусловно, Кафанов в моей черной книге пожизненно», – написал Смирнов.
- Кафанов работает в российской сборной с июля 2021 года.
- Ранее он тренировал вратарей в «Ростове» и «Рубине», помогая Валерию Карпину и Курбану Бердыеву соответственно.
- С нового сезона Кафанов будет работать в ЦСКА в штабе Дмитрия Игдисамова.
Источник: «Бомбардир»