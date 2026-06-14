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ЦСКА уличили в «огромной» кадровой ошибке

Вчера, 19:14
5

Юрист, агент Антон Смирнов недоволен, что в штаб ЦСКА вошел тренер Виталий Кафанов, уличенный в многоженстве.

«Я раньше остальных раскусил Кафанова и сказал, что он дутая фигура в тренерском цехе.

Что хочу сказать ещe.

ЦСКА, взяв на работу Кафанова, совершил огромную ошибку, от которой не оправится кармически очень долго.

Безусловно, Кафанов в моей черной книге пожизненно», – написал Смирнов.

  • Кафанов работает в российской сборной с июля 2021 года.
  • Ранее он тренировал вратарей в «Ростове» и «Рубине», помогая Валерию Карпину и Курбану Бердыеву соответственно.
  • С нового сезона Кафанов будет работать в ЦСКА в штабе Дмитрия Игдисамова.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кафанов Виталий
Комментарии (5)
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Hector вернулся
1781456125
При чем тут многоженство?
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Литейный 4 (returned)
1781456877
Пошли по стопам свинарни. Гыгыгы
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ScarlettOgusania
1781458818
многоженец в конском стаде подходяще, главное для клинера забава...🤣 новость до кучи: бывшая кляча Жо арестован за неуплату алиментов...🤣
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