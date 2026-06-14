ЦСКА уличили в «огромной» кадровой ошибке

Юрист, агент Антон Смирнов недоволен, что в штаб ЦСКА вошел тренер Виталий Кафанов, уличенный в многоженстве.

«Я раньше остальных раскусил Кафанова и сказал, что он дутая фигура в тренерском цехе.

Что хочу сказать ещe.

ЦСКА, взяв на работу Кафанова, совершил огромную ошибку, от которой не оправится кармически очень долго.

Безусловно, Кафанов в моей черной книге пожизненно», – написал Смирнов.