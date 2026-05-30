Кафанов будет заниматься в ЦСКА не вратарями

Новый член тренерского штаба ЦСКА Виталий Кафанов будет ответственен не за работу с вратарями. Нынешний тренер вратарей Дмитрий Крамаренко остается и будет заниматься голкиперами.

Кафанов же будет заниматься только стандартными положениями, с которыми он работает более десяти лет.

Виталий Витальевич будет совмещать работу в ЦСКА с работой с вратарями сборной России.