Кафанов будет заниматься в ЦСКА не вратарями

Сегодня, 10:33
13

Новый член тренерского штаба ЦСКА Виталий Кафанов будет ответственен не за работу с вратарями. Нынешний тренер вратарей Дмитрий Крамаренко остается и будет заниматься голкиперами.

Кафанов же будет заниматься только стандартными положениями, с которыми он работает более десяти лет.

Виталий Витальевич будет совмещать работу в ЦСКА с работой с вратарями сборной России.

  • Кафанов работает в российской сборной с июля 2021 года.
  • Ранее он тренировал вратарей в «Ростове» и «Рубине», помогая Валерию Карпину и Курбану Бердыеву соответственно.
  • Возглавлять штаб ЦСКА в новом сезоне будет Дмитрий Игдисамов.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кафанов Виталий
FCSpartakM
1780126788
Кафанов обычный профан, которого распиарил Валера. Сколько при этих двух вратари косячили - не счесть.
NewLife
1780128550
Многоженец - стандартные положения, что то в этом есть😀
Cleaner
1780128619
С такими тренерами ЦСКА за место в десятке бороться будет, а не о трофеях думать...(((
biber.ru
1780128653
Кафанов будет заниматься подбором овсяного меню.
rash1959
1780132436
пусть лучше воду носит. кажется у коней конский маразм появляется.
АЛЕКС 58
1780132981
Задолбали прихвостни пуделя своими совмещениями. Многожёнца вообще нельзя допускать к тренерской работе
suchi-69
1780135452
Будет теперь бедный дед после каждого матча лепёхи собирать из под обосравшихся стоя
Цугундeр
1780135590
) Старшего прапорщика Кафанова не пустили в хлеборезы..
biber.ru
1780135846
Смотрю на клуб и такое ощущение, что он потихоньку так, как будто незаметно разваливается, хотя ещё недавно производил ощущение монолита, семьи.
CSKA REDBLUE
1780139484
Ну я же говорю, ничего ЦСКА не светит. Игдисамов –свадебный генерал, в штабе странные личности. 8 место в лучшем случае. Над моим прогнозом многие ржут, но я уверен, ничего не светит нам
