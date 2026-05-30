Кафанов будет заниматься в ЦСКА не вратарями

Новый член тренерского штаба ЦСКА Виталий Кафанов будет ответственен не за работу с вратарями. Нынешний тренер вратарей Дмитрий Крамаренко остается и будет заниматься голкиперами.
Кафанов же будет заниматься только стандартными положениями, с которыми он работает более десяти лет.
Виталий Витальевич будет совмещать работу в ЦСКА с работой с вратарями сборной России.
- Кафанов работает в российской сборной с июля 2021 года.
- Ранее он тренировал вратарей в «Ростове» и «Рубине», помогая Валерию Карпину и Курбану Бердыеву соответственно.
- Возглавлять штаб ЦСКА в новом сезоне будет Дмитрий Игдисамов.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова