У тренера сборной России одновременно было три жены

У блогера Иды Галич вышел выпуск, посвященный тренеру сборной России Виталию Кафанову. Оказалось, что у него одновременно было несколько жен.

Ситуацию пересказал телеграм-канал «Первый спорт».

«У тренера сборной России Кафанова оказалось три жены одновременно: об этом рассказала «основная» супруга 66-летнего специалиста в интервью у Иды Галич. По словам женщины по имени Марал, она ничего не знала о двух других жeнах Кафанова за все 46 лет совместной жизни: об одной из них – Римме – случайно узнали их дети, которые увидели кучу фото своего отца с неизвестной им женщиной. Лишь спустя пару лет дети всe же заставили Кафанова признаться во всeм Марал

В начале 2025 года Кафанов привeз двух своих жeн в ОАЭ на Зимний Кубок РПЛ: с Риммой он проживал в отеле «Ростова», а к Марал иногда приезжал «развлекаться». Позже Марал и Римма столкнулись в лобби отеля: они не знали, что Кафанов привeз их в Абу-Даби одновременно. Кроме того, женщины не знали, что они обе состоят в официальном браке с Кафановым: это запрещено по законам РФ.

В ходе судебного процесса вскрылось, что у Кафанова была ещe и третья жена: по своему туркменскому паспорту тренер женился в России на Валентине – за ней он ухаживал 15 лет, уже будучи в отношениях с Марал. Сам Кафанов объяснял это тем, что Валентине нужно было помочь через «фиктивный» брак с еe документами, а Римма его «приворожила». В итоге у Кафанова было три жены».