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У тренера сборной России одновременно было три жены

11 июня, 23:51
17

У блогера Иды Галич вышел выпуск, посвященный тренеру сборной России Виталию Кафанову. Оказалось, что у него одновременно было несколько жен.

Ситуацию пересказал телеграм-канал «Первый спорт».

«У тренера сборной России Кафанова оказалось три жены одновременно: об этом рассказала «основная» супруга 66-летнего специалиста в интервью у Иды Галич. По словам женщины по имени Марал, она ничего не знала о двух других жeнах Кафанова за все 46 лет совместной жизни: об одной из них – Римме – случайно узнали их дети, которые увидели кучу фото своего отца с неизвестной им женщиной. Лишь спустя пару лет дети всe же заставили Кафанова признаться во всeм Марал

В начале 2025 года Кафанов привeз двух своих жeн в ОАЭ на Зимний Кубок РПЛ: с Риммой он проживал в отеле «Ростова», а к Марал иногда приезжал «развлекаться». Позже Марал и Римма столкнулись в лобби отеля: они не знали, что Кафанов привeз их в Абу-Даби одновременно. Кроме того, женщины не знали, что они обе состоят в официальном браке с Кафановым: это запрещено по законам РФ.

В ходе судебного процесса вскрылось, что у Кафанова была ещe и третья жена: по своему туркменскому паспорту тренер женился в России на Валентине – за ней он ухаживал 15 лет, уже будучи в отношениях с Марал. Сам Кафанов объяснял это тем, что Валентине нужно было помочь через «фиктивный» брак с еe документами, а Римма его «приворожила». В итоге у Кафанова было три жены».

  • Кафанов работает в российской сборной с июля 2021 года.
  • Ранее он тренировал вратарей в «Ростове» и «Рубине», помогая Валерию Карпину и Курбану Бердыеву соответственно.
  • С нового сезона Кафанов будет работать в ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Кафанов Виталий
Комментарии (17)
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Plyash
1781211957
Да нормально всё , главное аппарат(прибор) , перед встречей с жёнами , вовремя зарядить . А так-то какое кому дело . Виталька знает .
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Semenycch
1781211985
Мда, команда тренеров сейчас в сборной просто "великолепна"...
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Evgenijgerasimov607@gmail
1781212283
Старый конь борозду не испортит...
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Император 1
1781212541
Наф.иг нам эта информация
Ответить
vvv123
1781212897
Сажать надо, а не сборную давать тренировать!
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САДЫЧОК
1781213201
И как тренер аферист и по жизни тоже.
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acor94
1781214227
еслиб я был султан...
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Fju-2
1781216048
В целом это не новость, что Кафанов не против совмещения.
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АЛЕКС 58
1781228695
И это ..вно теперь будет числиться в ЦСКА. Пудель кореша пристроил
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Литейный 4 (returned)
1781238707
Подумаешь. У местной Гудвони 4 мужа. Спартач80, Номэдка беззубый, Шляпа Северная и ещё какая то вошь из свинарни. Гыгыгы
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