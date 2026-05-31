Кафанов объяснил, почему Сафонов пропустил гол в финале ЛЧ

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов проанализировал игру Матвея Сафонова в финальном матче Лиги чемпионов-2025/26.

«ПСЖ» обыграл «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

Сафонов провел финальный матч полностью.

На 6-й минуте он пропустил гол от Кая Хаверца в ближний верхний угол.

«Во время серии пенальти Матвей выглядел очень спокойным и уверенным и сохранял хладнокровие вплоть до последнего удара, когда угадал полет мяча.

Думаю, в том числе и эта уверенность Матвея вынудила двух игроков «Арсенала» ошибиться при исполнении пенальти.

Все последние дни игроки сборной России только и говорили о предстоящем матче, о переживаниях и пожеланиях Матвею.

Трудно по горячим следам осознать, что значит для российской вратарской школы и для российского футбола эта победа. Осознание придет со временем, спасибо Моте за то, что подарил такой большой праздник российским болельщикам футбола.

Финал, в котором лучшая атака играла против лучшей обороны. Матч, в котором практически не было голевых моментов. Минимальное количество ударов в створ, но при этом очень высокое напряжение, где каждая команда была достойна победы.

Когда забивали гол в ворота Матвея, удар наносился с близкого расстояния, и мяч пролетел в мертвой для вратаря зоне над головой под перекладину, очень сложный для любого голкипера удар.

В финале во всех этих ситуациях [на выходах] он действовал уверенно. Если шел на мяч, ни разу не ошибся. Всегда добирался до него и в тех моментах, когда приходилось бросаться в ноги нападающим соперника. Очень непростая для вратаря игра, где любая ошибка стоила поражения», – сказал Кафанов.