Кафанов объяснил, почему Сафонов пропустил гол в финале ЛЧ

Сегодня, 08:40
6

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов проанализировал игру Матвея Сафонова в финальном матче Лиги чемпионов-2025/26.

  • «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Сафонов провел финальный матч полностью.
  • На 6-й минуте он пропустил гол от Кая Хаверца в ближний верхний угол.

«Во время серии пенальти Матвей выглядел очень спокойным и уверенным и сохранял хладнокровие вплоть до последнего удара, когда угадал полет мяча.

Думаю, в том числе и эта уверенность Матвея вынудила двух игроков «Арсенала» ошибиться при исполнении пенальти.

Все последние дни игроки сборной России только и говорили о предстоящем матче, о переживаниях и пожеланиях Матвею.

Трудно по горячим следам осознать, что значит для российской вратарской школы и для российского футбола эта победа. Осознание придет со временем, спасибо Моте за то, что подарил такой большой праздник российским болельщикам футбола.

Финал, в котором лучшая атака играла против лучшей обороны. Матч, в котором практически не было голевых моментов. Минимальное количество ударов в створ, но при этом очень высокое напряжение, где каждая команда была достойна победы.

Когда забивали гол в ворота Матвея, удар наносился с близкого расстояния, и мяч пролетел в мертвой для вратаря зоне над головой под перекладину, очень сложный для любого голкипера удар.

В финале во всех этих ситуациях [на выходах] он действовал уверенно. Если шел на мяч, ни разу не ошибся. Всегда добирался до него и в тех моментах, когда приходилось бросаться в ноги нападающим соперника. Очень непростая для вратаря игра, где любая ошибка стоила поражения», – сказал Кафанов.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Арсенал ПСЖ Россия Сафонов Матвей Хаверц Кай Кафанов Виталий
rash1959
1780209179
вплоть до последнего удара, когда угадал полет мяча!!! Это чего там мотя УГАДАЛ? мотя сиганул в угол, а мяч по центру летел. старичок, давно пора на печку.
FCSpartakM
1780215401
как и писал ранее, Кафанов просто чел, который к тренерству мало какое отношение имеет. В какую мертвую зону мяч полетел, когда вратарь априори присел? То есть Мотян сам дал шанс напу пробить туда, где вратарь достать не сможет. Сделай шаг вперед,реагируй по удару. Сафонов ничего этого не сделал, чтобы оставить для себя шансы.
odessakmv
1780220768
если бы он не подражал хоккейным вратарям и не сидел с опущенными руками... мог бы и отразить.. Как учили в ДЮСШ: гол с острого угла, в ближний угол и с дальнего удара - всегда косяк вратаря....
Hector вернулся
1780225178
Прям как будто адвокат Сафонова или его первый тренер. Каждую ошибку оправдывает. Кто вообще пиарит кафанова?
