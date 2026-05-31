Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Быстров сформулировал, как Сафонов выиграл для «ПСЖ» серию пенальти в финале ЛЧ

Быстров сформулировал, как Сафонов выиграл для «ПСЖ» серию пенальти в финале ЛЧ

Сегодня, 09:40
12

Владимир Быстров объяснил вклад Матвея Сафонова в победу «ПСЖ» над «Арсеналом» по пенальти в финальном матче Лиги чемпионов-2025/26.

  • Парижане выиграли в серии со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.

– После первого сезона Матвея Сафонова многие говорили, что он все выиграл со скамейки. А теперь?

– Пускай они сначала попадут в команду Лиги чемпионов, сядут к ней на «банку» и хотя бы раз выиграют трофей!

И потом пусть рассказывают. Кто критиковал – нефутбольные и завистливые люди. Просто бред.

Матвей Сафонов сейчас – лучший вратарь в мире?

– Ты видел, как он напугал «Арсенал»? Если бы он их так не напугал, то они пробили бы лучше. Аура чемпиона.

Еще по теме:
Быстров в восторге от финала Лиги чемпионов: «Честно, кайфанул!»
Быстров ответил, куда поедет летом – на рыбалку или на ЧМ-2026 1
Быстров: «Ростов» вышел максимально заряженный, чтобы себе забить гол» 24
Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Арсенал ПСЖ Быстров Владимир Сафонов Матвей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чилим.
1780209903
Лучше и не скажешь!
Ответить
АК 68
1780210540
Б.я, похоже володька с чердаком пьяные матч смотрели, один увидел , что Матвей что-то затащил, другой, что он кого-то напугал, никто не видел, а он увидел. Сафонов безусловно, молодец, но зачем ему приписывать то, чего не было.
Ответить
Psih86
1780210686
Всё правильно говорит, добавить нечего.
Ответить
...уефан
1780211444
...Мотина статистика по пенальти испортила правильный эмоциональный настрой бьющим игрокам Арсенала...
Ответить
cska1948
1780212268
Вспомните финал последнего ЧМ. Мартинес отразил ДВА пенальти и вынудил пробить мимо ворот ещё одного игрока соперника. Но кто стал лучшим игроком финала? Не говоря уже о том, что Мартинес выиграл серию пенальти в четвертьфинале у Нидерландов. Кому приписали заслугу в том, что Аргентина победила?
Ответить
raritet
1780214257
Можно , конечно, и нужно поддерживать своих. Но . Есть справедливость. И она поддержала ПСЖ.
Ответить
САДЫЧОК
1780215438
Игроки Арсенала боялись Сафонова, пытались пробивать пенальти идеально, это привело к ошибкам. У Сафонова большой авторитет вратаря берущего пенальти у футболистов во всём мире.
Ответить
Hector вернулся
1780226111
Володька явно что то перебрал. Вообще этих питерских на допинг надо проверять. Им вечно что то кажется. Кого он там напугал? Ребята перенервничал и пробили мимо, не более. Не каждый день в финале ЛЧ играют. Зачем пух на Сафонова накидывать? Хотя Сафон все равно молодчина!
Ответить
Главные новости
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
14:53
Аршавин объяснил, чего не хватает Сафонову до величия Акинфеева
14:15
5
Сафонов выиграл финал ЛЧ, не сделав ни одного сейва
13:54
6
ФотоНовая «девятка» сборной Германии «повторил» знаменитую прическу Роналдо
13:47
2
41-летнего Роналду уличили в том, что он мешает сборной Португалии
13:35
2
ФотоХвича выложил фото в форме «Барсы» после победы в ЛЧ
13:24
Реакция Губерниева на победу Сафонова в ЛЧ
13:12
3
«Айнтрахт» вернул Адольфа в Германию
12:59
8
Артета одним словом описал эмоции после поражения в финале ЛЧ
12:37
3
Мнение Аршавина о финале ЛЧ
12:30
Все новости
Все новости
ФотоСафонов поднимает кубок Лиги чемпионов
14:35
ФотоХвича выложил фото в форме «Барсы» после победы в ЛЧ
13:24
Реакция Губерниева на победу Сафонова в ЛЧ
13:12
3
Артета одним словом описал эмоции после поражения в финале ЛЧ
12:37
3
Мнение Аршавина о финале ЛЧ
12:30
ВидеоСотни человек задержаны за беспорядки в Париже после триумфа «ПСЖ»
12:08
ФотоЭмоции Сафонова и Хвичи после победы в ЛЧ
11:53
1
Мнение Мостового о финале Лиги чемпионов
11:40
4
Фото«Челси» пригласил «Арсенал» в свой музей, чтобы игроки посмотрели на трофей ЛЧ
11:31
2
ФотоСафонов выиграл ЛЧ на стадионе, который открывал Симонян
11:24
Жена Сафонова охарактеризовала мужа после 2-й подряд победы в ЛЧ
11:09
ВидеоФанаты «ПСЖ» обзывали Мбаппе «сыном шлюхи» после победы в ЛЧ
10:53
8
ФотоСафонов и Хвича сделали фото с женами после победы в ЛЧ
10:45
9
ВидеоЖена Сафонова после финала ЛЧ порвала французский флаг и сделала из него российский
10:26
36
ВидеоФанат «ПСЖ» приехал в Бухарест вместо Будапешта и пропустил финал
10:18
8
В трансляции финала ЛЧ не показали Сафонова после выигранной серии пенальти
10:12
6
Вердикт Аршавина, виноват ли Сафонов в пропущенном голе в финале ЛЧ
09:58
12
Сафонов проанализировал выигранную серию пенальти в финале Лиги чемпионов
09:46
Быстров сформулировал, как Сафонов выиграл для «ПСЖ» серию пенальти в финале ЛЧ
09:40
12
Черданцев одним словом описал Сафонова после финала Лиги чемпионов
09:18
9
Реакция «Краснодара» на вторую подряд победу Сафонова в ЛЧ
08:57
3
Аршавин ответил, узнавали ли его фанаты «Арсенала» на финале Лиги чемпионов
08:47
6
Кафанов объяснил, почему Сафонов пропустил гол в финале ЛЧ
08:40
6
Быстров в восторге от финала Лиги чемпионов: «Честно, кайфанул!»
08:16
Мостовой ответил, превзошел ли Сафонов Акинфеева
01:36
11
Хвича прокомментировал победу «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ
01:28
1
ВидеоСафонов – после выигранного финала ЛЧ: «Хейтеры, сейчас что скажете?»
01:11
11
Испанские тренеры повторили рекорд по выигранным ЛЧ
01:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 