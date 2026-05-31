Быстров сформулировал, как Сафонов выиграл для «ПСЖ» серию пенальти в финале ЛЧ

Владимир Быстров объяснил вклад Матвея Сафонова в победу «ПСЖ» над «Арсеналом» по пенальти в финальном матче Лиги чемпионов-2025/26.

Парижане выиграли в серии со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.

– После первого сезона Матвея Сафонова многие говорили, что он все выиграл со скамейки. А теперь?

– Пускай они сначала попадут в команду Лиги чемпионов, сядут к ней на «банку» и хотя бы раз выиграют трофей!

И потом пусть рассказывают. Кто критиковал – нефутбольные и завистливые люди. Просто бред.

– Матвей Сафонов сейчас – лучший вратарь в мире?

– Ты видел, как он напугал «Арсенал»? Если бы он их так не напугал, то они пробили бы лучше. Аура чемпиона.