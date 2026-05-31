Черданцев одним словом описал Сафонова после финала Лиги чемпионов

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на победу «ПСЖ» в ЛЧ-2025/26.

Парижане в финале обыграли «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

«ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.

Российский вратарь Матвей Сафонов полностью отыграл финальный матч.

«Мотя его просто испугал! Красавец!!! Мотя чемпион!!!

Такого в истории никогда не было, чтобы русский вратарь затащил серию пенальти в финале ЛЧ! Король!» – написал Черданцев в своeм телеграм-канале.