Черданцев одним словом описал Сафонова после финала Лиги чемпионов

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на победу «ПСЖ» в ЛЧ-2025/26.
- Парижане в финале обыграли «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- «ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.
- Российский вратарь Матвей Сафонов полностью отыграл финальный матч.
«Мотя его просто испугал! Красавец!!! Мотя чемпион!!!
Такого в истории никогда не было, чтобы русский вратарь затащил серию пенальти в финале ЛЧ! Король!» – написал Черданцев в своeм телеграм-канале.
