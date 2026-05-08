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  • Черданцев предложил оригинальное решение по матчу «Динамо» – «Краснодар» на фоне транспортного коллапса

Черданцев предложил оригинальное решение по матчу «Динамо» – «Краснодар» на фоне транспортного коллапса

8 мая, 15:31
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Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев предложил провести игру 29-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» в Краснодаре, поскольку небо на юге России закрыли для гражданских судов.

«Так как мы тут с «Динамо» застряли в Краснодаре, логично понедельничный матч «Динамо» – «Краснодар» сыграть здесь.

А что, здесь все: Никита, Стас, «Динамо», «Краснодар», мы с Димой Шнякиным, вся телевизионная бригада», – написал Черданцев.

Уже решено, что обе команды поедут в Москву на автобусах.

  • Ранее стало известно, что небо на юге России закрывают для гражданских бортов из соображений безопасности.
  • Встреча «Динамо»«Краснодар» намечена на 11 мая.
  • В «Сочи» тоже решают вопрос, как будут добираться в Санкт-Петербург на встречу с «Зенитом», которая состоится 10 мая.

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Черданцев Георгий
Комментарии (4)
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Argon
1778247089
А в следующем сезоне оба круга сыграть в Москве )
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ScarlettOgusania
1778258364
болельщикам в Москве вернуть деньги из кармана Чердака и его тв-бригады...)
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Иоопс
1778311482
Опять Газпром всё купил?
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