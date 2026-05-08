Черданцев предложил оригинальное решение по матчу «Динамо» – «Краснодар» на фоне транспортного коллапса

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев предложил провести игру 29-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» в Краснодаре, поскольку небо на юге России закрыли для гражданских судов.
«Так как мы тут с «Динамо» застряли в Краснодаре, логично понедельничный матч «Динамо» – «Краснодар» сыграть здесь.
А что, здесь все: Никита, Стас, «Динамо», «Краснодар», мы с Димой Шнякиным, вся телевизионная бригада», – написал Черданцев.
Уже решено, что обе команды поедут в Москву на автобусах.
- Ранее стало известно, что небо на юге России закрывают для гражданских бортов из соображений безопасности.
- Встреча «Динамо» – «Краснодар» намечена на 11 мая.
- В «Сочи» тоже решают вопрос, как будут добираться в Санкт-Петербург на встречу с «Зенитом», которая состоится 10 мая.
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева