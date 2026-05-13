  • Шалимов одним словом описал поражение «Краснодара» от «Динамо»

Шалимов одним словом описал поражение «Краснодара» от «Динамо»

13 мая, 23:29
5

Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 29-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Краснодаром».

  • Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита» за тур до финиша сезона.
  • Петербуржцам теперь достаточно в гостях не проиграть «Ростову», чтобы стать чемпионами.

«Сразу скажу про ресурс, которого якобы не хватило «Краснодару». Когда говорят о ресурсе, имеют ввиду глубину состава. Но тут важно, что надо пробовать найти равноценную замену, например, Кордобе и Сперцяну, что крайне сложно.

И я бы понял аргумент о нехватке ресурса, если бы «Краснодар» играл плохо с «Динамо» и не имел моментов на гол. Но у «быков» было несколько отличных моментов, они должны были выигрывать этот матч.

Понял бы аргумент и в том случае, если бы «Динамо» загнало соперника, имело кучу моментов. А так-то у гостей был перевес на всем протяжении матча, за исключением первых 10 минут второго тайма.

Так получилось, что голевые моменты были у игроков, которым не хватило мастерства в реализации – у Ленини, который просто пробил по воротам и попал в Лунева, у Аугусто, который пробил выше, и у Боселли.

А то, что «Динамо» забило в концовке – это было уже в тот момент, когда «Краснодар» бросил все в атаку. Нельзя сказать, что гости играли плохо, они логично должны были побеждать. Очень сильно повезло «Динамо».

Но надо отметить и Тюкавина, который забил великолепный, трудовой гол – на опережение очень тяжелый удар нанес. Вот это мастерство, которого и не хватило игрокам атаки «быков», не реализовавшим свои моменты.

Винить «Краснодар» должен сам себя. Не принимаю фразу «с каждым могло случиться, не надо винить Боселли или Ленини». Как не надо – футболисты обязаны в таких моментах проявлять мастерство, если борются за титул. Вся команда вырывала матчи, терпела – и в итоге такое глупое поражение.

Думаю, что сейчас команда просто в шоке. Весь сезон идти на первом месте, не допускать обидных поражений – и вот так отступиться.

Но надо говорить и о том, что «Краснодар» сильно вырос, набрался опыта за последние три года – уже не идет речь о красоте игры, нужен результат, и команда научилась его добиваться», – сказал Шалимов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Шалимов Игорь
neveldomha
1778705540
Бла бла бла
Иван Петров 1986
1778742829
Противно, что блохастые снова чемпионами станут.
Интерес
1778744242
Нечего было на дубль замахиваться.Теперь может вообще 0 получиться.
Иоопс
1778776492
Ни фига себе "одно слово"
