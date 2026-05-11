⚡️ РПЛ. «Краснодар» проиграл «Динамо» и отстал от «Зенита» за тур до финиша чемпионата

«Краснодар» опустился на второе место по итогам 29-го тура чемпионата России.

Команда Мурада Мусаева на выезде уступила московскому «Динамо» со счетом 1:2.

Краснодарцы вышли вперед на 32-й минуте усилиями Диего Косты, однако после перерыва хозяева поля ответили голами Константина Тюкавина и Ивана Сергеева, одержав итоговую победу.

За тур до финиша сезона РПЛ «Краснодар» на два очка отстал от лидирующего «Зенита». Петербуржцам достаточно в воскресенье не проиграть в гостях «Ростову», чтобы стать чемпионами, поскольку у них преимущество по личным встречам.