⚡️ РПЛ. «Краснодар» проиграл «Динамо» и отстал от «Зенита» за тур до финиша чемпионата

«Краснодар» опустился на второе место по итогам 29-го тура чемпионата России.
Команда Мурада Мусаева на выезде уступила московскому «Динамо» со счетом 1:2.
Краснодарцы вышли вперед на 32-й минуте усилиями Диего Косты, однако после перерыва хозяева поля ответили голами Константина Тюкавина и Ивана Сергеева, одержав итоговую победу.
За тур до финиша сезона РПЛ «Краснодар» на два очка отстал от лидирующего «Зенита». Петербуржцам достаточно в воскресенье не проиграть в гостях «Ростову», чтобы стать чемпионами, поскольку у них преимущество по личным встречам.
Динамо - Краснодар - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Д. Коста, 32; 1:1 - К. Тюкавин, 48; 2:1 - И. Сергеев, 90+3.
Источник: «Бомбардир»