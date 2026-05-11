  • ⚡️ РПЛ. «Краснодар» проиграл «Динамо» и отстал от «Зенита» за тур до финиша чемпионата

Сегодня, 22:02
67

«Краснодар» опустился на второе место по итогам 29-го тура чемпионата России.

Команда Мурада Мусаева на выезде уступила московскому «Динамо» со счетом 1:2.

Краснодарцы вышли вперед на 32-й минуте усилиями Диего Косты, однако после перерыва хозяева поля ответили голами Константина Тюкавина и Ивана Сергеева, одержав итоговую победу.

За тур до финиша сезона РПЛ «Краснодар» на два очка отстал от лидирующего «Зенита». Петербуржцам достаточно в воскресенье не проиграть в гостях «Ростову», чтобы стать чемпионами, поскольку у них преимущество по личным встречам.

Россия. Премьер-лига. 29 тур
Динамо - Краснодар - 2:1 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Д. Коста, 32; 1:1 - К. Тюкавин, 48; 2:1 - И. Сергеев, 90+3.
Таблица турнира Календарь турнира

Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо
slavа0508
Как я уже писал после кубкового матча с Динамо . что Мусаев совершил ошибку вымотав своих лидеров в кубковом матче и что он за это поплатится . так оно и произошло ...Два зайца не всегда лучше оного ...лучше один да 100% ....
Abbey Road
поросята в трауре особенно е б е л е й
Desma
Пора брать чемпионство!!! Ванька с Лунёвым своих не забыли!!!
DemSerg
Ееееееееее!!! Карма бройлерному провокатору кордобе!!!
ПалкоВводецъ007
С победой Динамо. Ну никак не ожидал от Динамо такой игры. Ай да Ванька, ай да сукин сын. Гыгыгы
oyabun
Да.. Расстроили всех нормальных болельщиков. А это как ни крути, 90% населения. Навряд ли болотные упустят свое преимущество. ((
Цугундeр
Благодарственное ГЫ! настоящим зенитовцам Лунёву и Сергееву!) Ну и Костеньке, естественно!))
волчарик
Луневу отчеканить комплект медалей.
ПалкоВводецъ007
Впервые наверное судья не повёлся на провокации Кордобы. Грязно играет вместе с Сперцяном. Гыгыгы
Mirak92
Это карма за поганый язык армяна с провокатором.
