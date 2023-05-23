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ПАОК
Диего Коста
€ 12 млн
Диего Коста
ПАОК
21 июля 1999 (27)
#19 | Защитник
184 см
Бразилия
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Трансферы
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
Символическая сборная сезона РПЛ по версии WhoScored
23 мая
7
Символическая сборная сезона РПЛ
23 мая
23
Осипенко обматерил игрока «Краснодара» после победного гола «Динамо»
12 мая
23
«Сколько вам заплатил «Зенит»?»: подробности стычки Лунева и Косты
12 мая
32
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
15 апреля
Результаты голосования «Спорт-Экспресса» за звание лучшего игрока 2025 года в России
2025.12.22 08:12
1
Фото
Самые подорожавшие футболисты РПЛ
2025.12.17 00:12
1
«Краснодар» установил ценник на Диего Косту
2025.12.13 22:20
1
Символическая сборная 1-й части сезона РПЛ
2025.12.13 10:58
4
Агенты Диего Косты сказали, может ли игрок покинуть «Краснодар» зимой
2025.12.04 07:50
Бразильский клуб хочет купить игрока «Краснодара»
2025.11.25 11:30
2
Пять игроков «Краснодара» рискуют пропустить матч со «Спартаком»
2025.10.24 18:18
7
Символическая сборная 11-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.10.07 09:54
3
Список дисквалифицированных на 9-й тур РПЛ
2025.09.20 11:17
1
Фото
Защитник «Краснодара» поцарапал Облякову шею: «Пришлось объяснять ситуацию жене»
2025.09.01 19:10
3
Определены финалисты премии Winline Герои РПЛ
2025.06.18 19:43
7
Символическая сборная сезона РПЛ по версии Генича
2025.06.10 09:22
5
Фото
Сперцян возглавил список самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt, Кисляк и Батраков – в топ-3
2025.06.04 15:56
3
Фото
Лучшие 23 игрока сезона РПЛ по версии Transfermarkt
2025.05.30 07:50
1
Черданцев составил символическую сборную РПЛ
2025.05.26 12:08
14
Защитником «Краснодара» заинтересовались в Европе
2025.05.09 07:51
3
Опубликована сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.10.29 11:14
10
7 зенитовцев попали в символическую сборную 12-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.10.21 15:17
3
Опубликована сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.10.08 16:30
8
Опубликована сборная 10-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.09.30 12:57
8
Опубликована сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.09.16 16:09
1
Коста выделил сходство Краснодара и Бразилии
2024.08.20 23:24
1
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