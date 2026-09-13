Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2026/2027 Зимний кубок РПЛ 2026 Россия. Кубок 2026/2027 Россия. Премьер-лига 2026/2027 Товарищеские матчи 2026 Зимний кубок РПЛ 2025 Россия. Кубок 2025/2026 Россия. Премьер-лига 2025/2026 Товарищеские матчи 2025 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Премьер-лига 2024/2025 Суперкубок России 2024 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2022