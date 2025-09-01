Защитник «Краснодара» поцарапал Облякову шею: «Пришлось объяснять ситуацию жене»

Игрок ЦСКА Иван Обляков подтвердил, что защитник «Краснодара» Диего Коста повредил ему шею в ходе потасовки.

В воскресенье ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью (1:1) в 7-м туре РПЛ.

Футболисты обеих команд сцепились после эпизода с удалением Джона Кордобы.

«Спасибо за вашу заботу и вопросы по поводу фото. Со мной всe в порядке, действительно остались следы, но ничего серьeзного.

Жена, конечно, была не в восторге от такого «сюрприза», пришлось объяснять ситуацию 😃🫣.

Но это футбол – здесь бывают провокации, важно уметь держать себя в руках, чтобы самому не удалиться и не принести вред команде.

Хотя на мой взгляд, такие вещи неприемлемы и за рамками спортивного поведения и правил», – написал Обляков в своем телеграм-канале.