  • Названа точная сумма, которую «Зенит» получил за Жерсона и Кассьерру

Названа точная сумма, которую «Зенит» получил за Жерсона и Кассьерру

Вчера, 20:33
13

«Зенит» уже получил деньги за продажу Матео Кассьерры и Жерсона.

Суммарно от «Атлетико Минейро» и «Крузейро» россияне получили 37 миллионов евро.

«Крузейро» выплатил сине-бело-голубым 27 миллионов евро за переход Жерсона двумя траншами, а «Атлетико Минейро» перечислил 10 миллионов за Кассьерру одним платежом.

«Зенит» может заработать ещe 3 миллиона евро, если хавбек достигнет определeнных показателей по результативным действиям», – написал источник.

  • У «Зенита» этой зимой есть и один трансфер на вход – полузащитник Джон Джон.
  • Сейчас команда на сборе в ОАЭ.
  • В РПЛ «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на очко.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Крузейро Атлетико Минейро Зенит Кассьерра Матео Жерсон
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1769881639
ждём тарасофских счетоводов со щётами, которые сейчас нам будут доказывать, что зенит получит за жерсона 10 лямов (и то лет через 5). один тупой блогер хрюкнул - эти сразу же уверовали, и давай усиленно визжать! дубина из бачка, FcSpartakM (или как там тебя) - давайте, вылазьте!
Ответить
Дубина
1769881872
Источника хоть какого но нету! Инфа не откуда но рыло уже верит((( Позор блохам)))
Ответить
рылы
1769882070
жерсона брали за 25. и даже хряк борзыкин в диалоге с хряком никитиным на ютубе уже признали, что зенит даже немного заработал. ну да пофиг. больше раздражает то, что кассьерру не продали летом 2024, когда он стал лучшим бомбардиром чемпионата, оформил пента-трик в грозном (!) и вообще был на уровне. прибежали арабы наши любимые, и давай предлагать за него сундуки с золотом. а семак такой: не, он нам нужен, не продадим! а в итоге тем же летом берёт дельфинария и лусиано, а кассьерра задвигается в район лавки. и вместо того, чтобы срубить за него 20-30 лямов - получаем всего 10. правда, и брали за 4. так что ок. но могли больше заработать, если бы продали своевременно.
Ответить
Айболид
1769883793
"Good a lin фыкысымы" аж бумбарашу-помойникову чавкать под хвостом перестал (от возмущения ).
Ответить
FWSPM
1769888994
самое главное в этой новости графа источник...смотрим туда а там пустота)) ладно поверим галюхе на слово что делать...так переживает болезная как будто ей что то с того перепадет
Ответить
Fju-2
1769890502
"У «Зенита» этой зимой есть и один трансфер на вход – полузащитник Джон Джон." Дивеева не считаем?
Ответить
