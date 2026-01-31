Названа точная сумма, которую «Зенит» получил за Жерсона и Кассьерру

«Зенит» уже получил деньги за продажу Матео Кассьерры и Жерсона.
Суммарно от «Атлетико Минейро» и «Крузейро» россияне получили 37 миллионов евро.
«Крузейро» выплатил сине-бело-голубым 27 миллионов евро за переход Жерсона двумя траншами, а «Атлетико Минейро» перечислил 10 миллионов за Кассьерру одним платежом.
«Зенит» может заработать ещe 3 миллиона евро, если хавбек достигнет определeнных показателей по результативным действиям», – написал источник.
- У «Зенита» этой зимой есть и один трансфер на вход – полузащитник Джон Джон.
- Сейчас команда на сборе в ОАЭ.
- В РПЛ «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на очко.
Источник: Legalbet