Названа точная сумма, которую «Зенит» получил за Жерсона и Кассьерру

«Зенит» уже получил деньги за продажу Матео Кассьерры и Жерсона.

Суммарно от «Атлетико Минейро» и «Крузейро» россияне получили 37 миллионов евро.

«Крузейро» выплатил сине-бело-голубым 27 миллионов евро за переход Жерсона двумя траншами, а «Атлетико Минейро» перечислил 10 миллионов за Кассьерру одним платежом.

«Зенит» может заработать ещe 3 миллиона евро, если хавбек достигнет определeнных показателей по результативным действиям», – написал источник.