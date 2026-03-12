Радимов прокомментировал кризис ЦСКА

Владислав Радимов, бывший полузащитник «Зенита», связал спад ЦСКА с зимними трансферами клуба.

После возобновления сезона армейцы проиграли «Ахмату» (0:1) в гостях и уступили «Динамо» (1:4) дома в Мир РПЛ, а в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России обыграли «Краснодар» со счетом 3:1.

«ЦСКА стал заложником покупок, которые он сделал в межсезонье. Лусиано не вписывается по скоростям в команду. У него много мастерства, но он тормозит игру. Забивные качества его не на высоте – в 18 матчах за «Зенит» в текущем сезоне он забил ноль.

Дмитрий Баринов – хороший футболист, но встроить его в систему ЦСКА получается не до конца. Баланс нарушен, который был до перерыва. Такая же ситуация была у Деяна Станковича, когда он в «Спартаке» завершал осень хорошо, а после трансферов все рухнуло. Матеус Рейс играет с ошибками. Он не до конца знает, что от него требуют. Не очень понятно, что делать тренеру ЦСКА Фабио Челестини – брать игроков со скамейки или продолжать доверять новичкам», – сказал Радимов.