Радимов прокомментировал кризис ЦСКА

Владислав Радимов, бывший полузащитник «Зенита», связал спад ЦСКА с зимними трансферами клуба.
После возобновления сезона армейцы проиграли «Ахмату» (0:1) в гостях и уступили «Динамо» (1:4) дома в Мир РПЛ, а в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России обыграли «Краснодар» со счетом 3:1.
«ЦСКА стал заложником покупок, которые он сделал в межсезонье. Лусиано не вписывается по скоростям в команду. У него много мастерства, но он тормозит игру. Забивные качества его не на высоте – в 18 матчах за «Зенит» в текущем сезоне он забил ноль.
Дмитрий Баринов – хороший футболист, но встроить его в систему ЦСКА получается не до конца. Баланс нарушен, который был до перерыва. Такая же ситуация была у Деяна Станковича, когда он в «Спартаке» завершал осень хорошо, а после трансферов все рухнуло. Матеус Рейс играет с ошибками. Он не до конца знает, что от него требуют. Не очень понятно, что делать тренеру ЦСКА Фабио Челестини – брать игроков со скамейки или продолжать доверять новичкам», – сказал Радимов.
- ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвертое место в таблице чемпионата России.
- В следующем туре команда Фабио Челестини сыграет 14 марта в гостях с «Балтикой», ответный матч с «Краснодаром» в Кубке России пройдет 17 марта.
- ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.