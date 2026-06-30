Президент Узбекистана сделал заявление о вылете сборной с ЧМ-2026

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подвел итоги выступления национальной сборной на чемпионате мира.

Это был дебют Узбекистана на чемпионате мира.

Команда заняла последнее место в группе, проиграв все матчи.

Их соперниками были Колумбия, Португалия и ДР Конго.

«Мы все вместе, как один народ, с большим волнением наблюдали за выступлениями нашей национальной сборной в США и Мексике.

Правильно сказать, что наши игроки приобрели опыт, почувствовали дух мундиаля благодаря играм со сборными Португалии, занимающей 5-е место в рейтинге ФИФА, Колумбии, занимающей 13-е место, и ДР Конго, многие игроки которой выступают за ведущие европейские клубы.

Аббосбек Файзуллаев и Эльдор Шомуродов забили свои первые голы на чемпионате мира, подарив радость нашему народу.

Об участии нашей сборной в чемпионате мира высказываются разные мнения. Но предъявлять необоснованные претензии футболистам, защищавшим честь родины, искать их ошибки под влиянием эмоций – не в характере нашего народа.

Напротив, именно сейчас особенно важно поддержать команду и поднять ее боевой дух», – сказал Мирзиеев.