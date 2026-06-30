Газзаев объяснил поражение Нидерландов от Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026

Российский тренер Валерий Газзаев проанализировал результат матча 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Нидерландов и Марокко.

Команды не выявили сильнейшего в основное время – ничья 1:1.

Марокканцы победили в серии пенальти и вышли в 1/8 финала на Канаду.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Если победила сборная Марокко, значит, она играла лучше. Это очень хорошая команда, на прошлом чемпионате мира она показала свои лучшие качества и сейчас вполне может дойти до полуфинала.

У Нидерландов очень хорошие игроки, но победил тот, кто больше хотел, и на чьей стороне оказалось больше удачи.

Германия тоже вылетела на ранней стадии плей-офф, хотя считалась командой, которая будет бороться за победу. Это говорит о том, что футбол выравнивается.

Сборная Марокко и на групповом этапе показала хороший результат, поэтому я считаю, что в игре с Нидерландами не произошло никакой сенсации.

Недооценка соперника и переоценка своих возможностей, как правило, приводят к такому результату. Это произошло и с Германией, и с Нидерландами», – сказал Газзаев.