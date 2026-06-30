Игроки сборной Германии отказывались бить 6-й пенальти в серии с Парагваем

Появились новые подробности серии пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Германии и Парагвая.

Некоторые футболисты «Бундестим» не хотели становиться шестым пенальтистом.

В частности, из-за чрезмерного давления отказался бить пенальти Леон Горецка. Также на поле были Вальдемар Антон, Натаниэль Браун, Малик Тиав и Мануэль Нойер.

В итоге нанести шестой 11-метровый в серии согласился Джонатан Та и запустил мяч выше ворот.

Это был первый пенальти в профессиональной карьере центрального защитника «Баварии».