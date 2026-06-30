Реакция Хабиба на вылет Германии с ЧМ-2026

Бывший боец MMA Хабиб Нурмагомедов высказался о матчах 1/16 финала ЧМ-2026 Германия – Парагвай (1:1, по пенальти 3:4) и Нидерланды – Марокко (1:1, по пенальти 2:3).

«А вот и первая сенсация подъехала. Немцы домой, как говорится. Парагвай с каждым матчем удивляет, команда из бойцов. Идем дальше, а дальше больше... Почему-то я очень верил в немецкую команду. И молодые, и голодные, и опытные игроки есть, но последние два матча вообще без характера провели. Я считаю, что заслуженно вылетели с чемпионата.

Нидерланды – Марокко. Тут просто не могло быть без интриги, две самые интересные команды турнира сошлись. Голландцы на каждом чемпионате мира вокруг да около ходят, жалко и непонятно.

Марокко – просто звери. Выходят и бьются до конца, кстати, это действующие чемпионы мира до 17 лет. Развитие футбола в этой стране очень серьезно. Очень рад за Марокко. Если что: я спал и смотрел только хайлайты», – написал Хабиб в соцсетях.