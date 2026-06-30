Куман высказался о вылете Нидерландов от Марокко

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман объяснил решение сыграть в пять защитников в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Марокко (1:1, по пенальти 2:3).

Защитник Натан Аке вышел на поле с первых минут вместо хавбека Тиджани Рейндерса.

«Безусловно, есть вещи, которые можно было бы сделать лучше. Были моменты, когда мы слишком сильно отступали назад. И не могли больше оказывать давление на соперника, хотя мы сами довольно хорошо оборонялись.

Против такого соперника нельзя допускать много моментов. Но все это уже задним числом. Задним умом все крепки.

Мы выбрали такую схему [5-3-2], потому что допускали много моментов в прошлых трех матчах. Можно закрыть на это глаза и продолжать в том же духе, но тренер должен реагировать, что-то изменить.

Все в Нидерландах просили нас сыграть в пять защитников. Сыграли – и все равно что-то не так. Но мне все равно. Я не жалею об этом», – сказал Куман.