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Куман высказался о вылете Нидерландов от Марокко

30 июня, 08:42
9

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман объяснил решение сыграть в пять защитников в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Марокко (1:1, по пенальти 2:3).

  • Защитник Натан Аке вышел на поле с первых минут вместо хавбека Тиджани Рейндерса.

«Безусловно, есть вещи, которые можно было бы сделать лучше. Были моменты, когда мы слишком сильно отступали назад. И не могли больше оказывать давление на соперника, хотя мы сами довольно хорошо оборонялись.

Против такого соперника нельзя допускать много моментов. Но все это уже задним числом. Задним умом все крепки.

Мы выбрали такую схему [5-3-2], потому что допускали много моментов в прошлых трех матчах. Можно закрыть на это глаза и продолжать в том же духе, но тренер должен реагировать, что-то изменить.

Все в Нидерландах просили нас сыграть в пять защитников. Сыграли – и все равно что-то не так. Но мне все равно. Я не жалею об этом», – сказал Куман.

  • Гол у Нидерландов забил Коди Гакпо на 72-й минуте. У Марокко отличился Исса Диоп на 90+1-й.
  • В 1/8 финала Марокко сыграет с Канадой.

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Источник: Voetbal International
Чемпионат мира Марокко Нидерланды Куман Рональд
Комментарии (9)
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АЛЕКС 58
1782800767
Как чабан оправдывается
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morgan59
1782800811
Это можно назвать первой сенсацией. В перый день плэйоф вылетели два европейских гранда
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DeStar
1782801306
в 5 защей играть команде которая умеет только атаковать... лучше уж забить больше чем пропустить. Чем всех перевести в оборону, и лишить себя главноого преимущества - атаки
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momwig_
1782802058
В 5 защитников. Против Марокко. Ага...)
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neveldomha
1782802627
Надо было в шесть защитников.
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Антрацитовый волхв
1782803162
Многие считали их чемпионами, где они теперь?
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Romeo 123
1782806857
Тот случай когда тренер очконул и решил поиграть в автобус
Ответить
АКС-74У
1782812722
Тут многие возмущались расширением состава участников ЧМ. А реальность такова, что настоящих европейцев в клубах всё меньше и меньше, жирным бюргерам и так живется неплохо, а вот для латиносов и африканцев спорт это реальный шанс на счастливую жизнь. Вот они пашут и по максимуму.
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