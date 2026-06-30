Тренер сборной Марокко: «Нас никто не остановит, если будем играть так, как умеем»

Главный тренер сборной Марокко бельгиец Мохамед Уаби отреагировал на победу над Нидерландами (1:1, по пенальти 3:2) в 1/16 финала ЧМ-2026.

В основное время гол у Нидерландов забил Коди Гакпо на 72-й минуте. У Марокко отличился Исса Диоп на 90+1-й.

В 1/8 финала африканцы встретятся со сборной Канады.

«Чемпионат мира в Катаре изменил менталитет сборной Марокко. Я имею полное право говорить об этом. Игроки верят в себя, а болельщики верят в команду. Это очень важно. Они требовательны, но лишь потому, что знают – мы можем зайти далеко.

Мы знаем, что многие думают – с Канадой будет легкая прогулка. Это не так. Нам предстоит встретиться со сложным соперником. Мы должны говорить себе, что нас никто не остановит. И нас никто не остановит, если мы будем играть так, как умеем.

Конечно, непобедимых команд нет. И я говорю об этом ребятам. Если мы допустим какие-то ошибки, то поедем домой. Нам нужно убедиться, что мы полностью готовы к тому, чтобы показать максимальный результат», – сказал Уахби.