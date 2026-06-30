Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер сборной Марокко: «Нас никто не остановит, если будем играть так, как умеем»

Тренер сборной Марокко: «Нас никто не остановит, если будем играть так, как умеем»

30 июня, 09:48
15

Главный тренер сборной Марокко бельгиец Мохамед Уаби отреагировал на победу над Нидерландами (1:1, по пенальти 3:2) в 1/16 финала ЧМ-2026.

  • В основное время гол у Нидерландов забил Коди Гакпо на 72-й минуте. У Марокко отличился Исса Диоп на 90+1-й.
  • В 1/8 финала африканцы встретятся со сборной Канады.

«Чемпионат мира в Катаре изменил менталитет сборной Марокко. Я имею полное право говорить об этом. Игроки верят в себя, а болельщики верят в команду. Это очень важно. Они требовательны, но лишь потому, что знают – мы можем зайти далеко.

Мы знаем, что многие думают – с Канадой будет легкая прогулка. Это не так. Нам предстоит встретиться со сложным соперником. Мы должны говорить себе, что нас никто не остановит. И нас никто не остановит, если мы будем играть так, как умеем.

Конечно, непобедимых команд нет. И я говорю об этом ребятам. Если мы допустим какие-то ошибки, то поедем домой. Нам нужно убедиться, что мы полностью готовы к тому, чтобы показать максимальный результат», – сказал Уахби.

  • На ЧМ-2022 Марокко заняло 4-е место, показав лучший результат для африканских команд в истории турнира. Команду возглавлял Валид Реграги.
  • В прошлом году молодежная сборная Марокко под руководством Уахби выиграла чемпионат мира U20.

Еще по теме:
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала» 11
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных 2
Источник: France 24
Чемпионат мира Марокко Нидерланды Уаби Мохамед
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1782803434
1/4 финала, это их потолок!
Ответить
Чилим.
1782804667
Оптимизм- это хорошо. Молодцы, что пнули под зад наркош. Ну а дальше, как получится.
Ответить
гууд
1782805322
после 1/8 домой поедите с такой уверенностью...
Ответить
Антрацитовый волхв
1782805558
Тренер Японии тоже уже чемпионат выиграл.
Ответить
Plyash
1782805622
Прошедшие матчи забываем , и выходим на следущую игру , как на финал .
Ответить
zlobny_zenitos
1782806161
Дерзкий...))) мне понравилось больше словосочетание: "Главный тренер сборной Марокко...бельгиец...Мохамед Уаби...")))
Ответить
Айболид
1782806772
Вам мосье тренер ,подобный апломб , может выйти сильно боком .
Ответить
subbotaspartak
1782812531
...бельгиец Мохамед: «Нас никто не остановит,..........
Ответить
Томик
1782815950
Очень хотелось, чтобы марокканцы выкинули бывших голландцев с чемпионата мира. А потом мордой по газону отвозили канадцев. Так что жду продолжения и Марокко в четвертьфинале. Жаль, что бразильцы отскочили вчера. Эх, эти бразильские мягкие лапки... Чем они заслужили такое везение?
Ответить
BuenosArgentina
1782828509
Команда заслуживает уважения, ещё в Катаре стало ясно что сними придется считаться любому гранду , но голландцы этот факт явно недооценили...
Ответить
Главные новости
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
1
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
4
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
2
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
2
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Все новости
Все новости
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
9 сентября
4
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
8 сентября
6
Лавров раскрыл, кому желал победы на ЧМ-2026
8 сентября
1
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
5 сентября
3
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
4 сентября
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
4 сентября
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
4 сентября
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+