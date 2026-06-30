Клопп высказался о незасчитанном голе Германии в 1/16 финала ЧМ-2026

Немецкий тренер Юрген Клопп высказался о вылете сборной Германии с ЧМ-2026.

В 1/16 финала турнира национальная команда под руководством Юлиана Нагельсмана проиграла Парагваю (1:1, по пенальти 3:4).

На 102-й минуте при счете 1:1 защитник немцев Джонатан Та головой отправил мяч в сетку ворот Парагвая после подачи Натаниэля Брауна с угла поля.

Главный арбитр матча марокканец Жалаль Жайед, посмотрев повтор эпизода, отменил гол, так как защитник Вальдемар Антон помешал голкиперу парагвайцев Орландо Гиллу.

«Если это гол не по правилам, то «Арсенал» не стал бы чемпионом Англии. Они забили вот так 60% своих мячей. Мы бы победили, если бы этот гол засчитали. Поэтому, конечно, это неприятно.

Существует 500 тысяч способов выиграть матч. Нужно просто найти один. У нас была одна мечта – она разбита. Это было драматично. Мы не смогли сыграть как следует. Немецкая сборная недостаточно создала моментов. Нужно атаковать по флангам. Мы все знаем, как хорошо эти ребята умеют играть, но они не показали этого на поле.

Через три месяца мы снова будем восхищаться Флорианом Вирцем и Джамалом Мусиалой, тем, какие они прекрасные. Но не сейчас. Нам обязательно нужно кое-что изменить. Мы можем начать с команды U-10 и подождать несколько лет, чтобы посмотреть, какие будут результаты», – сказал Клопп.