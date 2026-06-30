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  • Клопп высказался о незасчитанном голе Германии в 1/16 финала ЧМ-2026

Клопп высказался о незасчитанном голе Германии в 1/16 финала ЧМ-2026

30 июня, 13:36
6

Немецкий тренер Юрген Клопп высказался о вылете сборной Германии с ЧМ-2026.

В 1/16 финала турнира национальная команда под руководством Юлиана Нагельсмана проиграла Парагваю (1:1, по пенальти 3:4).

  • На 102-й минуте при счете 1:1 защитник немцев Джонатан Та головой отправил мяч в сетку ворот Парагвая после подачи Натаниэля Брауна с угла поля.
  • Главный арбитр матча марокканец Жалаль Жайед, посмотрев повтор эпизода, отменил гол, так как защитник Вальдемар Антон помешал голкиперу парагвайцев Орландо Гиллу.

«Если это гол не по правилам, то «Арсенал» не стал бы чемпионом Англии. Они забили вот так 60% своих мячей. Мы бы победили, если бы этот гол засчитали. Поэтому, конечно, это неприятно.

Существует 500 тысяч способов выиграть матч. Нужно просто найти один. У нас была одна мечта – она разбита. Это было драматично. Мы не смогли сыграть как следует. Немецкая сборная недостаточно создала моментов. Нужно атаковать по флангам. Мы все знаем, как хорошо эти ребята умеют играть, но они не показали этого на поле.

Через три месяца мы снова будем восхищаться Флорианом Вирцем и Джамалом Мусиалой, тем, какие они прекрасные. Но не сейчас. Нам обязательно нужно кое-что изменить. Мы можем начать с команды U-10 и подождать несколько лет, чтобы посмотреть, какие будут результаты», – сказал Клопп.

  • Голы в основное время забили Хулио Энкисо у Парагвая на 42-й минуте и Кай Хаверц у Германии на 54-й.
  • Вратарь Мануэль Нойер и сборная Германии пропустили голы в 10 последних матчах чемпионатов мира подряд.

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Источник: Sky Sport Deutschland
Чемпионат мира Парагвай Германия Клопп Юрген
Комментарии (6)
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evgevg13
1782817585
Если бы у бабушки был... она была бы дедушкой
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Галина Бронемясова
1782817818
вспоминается кубок конфедераций в россии. тогда германия привезла второй (молодёжный состав) - и выиграла турнир! специально хотели обкатать дубль, чтобы натаскать их, набраться опыта и привлечь к основной сборной позднее. задумка неплохая, только результата не дала. сейчас скину их состав - сами думайте, вырос ли кто-то из той молодёжки до топ-уровня.
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Император 1
1782818183
Так и есть, отменили чистый гол.
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гууд
1782822588
Клоп как обычно, даже арсенал вспомнил))) как говорил один великий, "игра забудется, останется один лишь счет!".
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Cleaner
1782823463
Блаблабла. Не смогла сборная Германии обыграть Парагвай, так зачем нам дешевые отмазы от немчуры?..(
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