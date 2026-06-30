Нагельсман высказался о будущем в сборной Германии после вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман выразил готовность остаться во главе национальной команды.

В 1/16 финала ЧМ-2026 немцы проиграли Парагваю (1:1, по пенальти 3:4).

«Я хочу продолжить работу. Если этого же хотят в Федерации футбола Германии – я готов. Если они этого не хотят, то должны сказать об этом. Я не из тех, кто убегает. Это исключено», – сказал Нагельсман.