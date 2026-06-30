Тренер одной из сборных, вылетевших с ЧМ-2026, ушел в отставку

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Кубик ушел в отставку.
Сообщается, что его контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.
На ЧМ-2026 национальная команда заняла 4-е место в группе A.
«После провала на чемпионате мира, за который я несу совместную ответственность как главный тренер, рассмотрев все обстоятельства, я пришел к выводу, что оставлю свою должность. После взаимных обсуждений и консультаций президент федерации принял мою отставку. Следствием этого является прекращение моей работы с национальной сборной.
Медиакампания, основанная на полуправде и вымыслах против меня, также способствовала принятию моего решения. В такой атмосфере моя работа с чешской национальной сборной больше не имела бы смысла.
Я сожалею, что после опыта, полученного на чемпионате мира, я не смогу реализовать конкретные и четкие планы, которые у меня были на дальнейшую работу с национальной командой», – сказал Кубик.
- 74-летний специалист работал на своем посту с декабря 2025 года.
- На ЧМ-2026 Чехия проиграла Южной Корее (1:2), сыграла вничью с ЮАР (1:1) и потерпела поражение от Мексики (0:3).