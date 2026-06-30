Тренер одной из сборных, вылетевших с ЧМ-2026, ушел в отставку

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Кубик ушел в отставку.

Сообщается, что его контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

На ЧМ-2026 национальная команда заняла 4-е место в группе A.

«После провала на чемпионате мира, за который я несу совместную ответственность как главный тренер, рассмотрев все обстоятельства, я пришел к выводу, что оставлю свою должность. После взаимных обсуждений и консультаций президент федерации принял мою отставку. Следствием этого является прекращение моей работы с национальной сборной.

Медиакампания, основанная на полуправде и вымыслах против меня, также способствовала принятию моего решения. В такой атмосфере моя работа с чешской национальной сборной больше не имела бы смысла.

Я сожалею, что после опыта, полученного на чемпионате мира, я не смогу реализовать конкретные и четкие планы, которые у меня были на дальнейшую работу с национальной командой», – сказал Кубик.