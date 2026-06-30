В среду, 1 июля, пройдут три матча 1/16 финала. Мексика встретится с Эквадором, Англия сразится с ДР Конго, а Бельгия – с Сенегалом. Все трансляции – на каналах субхолдинга «Матч».
1 июля, среда
Мексика – Эквадор
- Начало матча: 4:00
- 1/16 финала
- Стадион: «Ацтека» (Мехико)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Англия – ДР Конго
- Начало матча: 19:00
- 1/16 финала
- Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Бельгия – Сенегал
- Начало матча: 23:00
- 1/16 финала
- Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Источник: «Бомбардир»