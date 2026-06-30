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  • Тренер сборной Германии назвал скандальным решение судьи после вылета с ЧМ-2026

Тренер сборной Германии назвал скандальным решение судьи после вылета с ЧМ-2026

30 июня, 08:19
26

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о незасчитанном голе в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Парагваем (1:1, по пенальти 3:4).

  • На 102-й минуте при счете 1:1 защитник немцев Джонатан Та головой отправил мяч в сетку ворот Парагвая после подачи Натаниэля Брауна с угла поля.
  • Главный арбитр матча марокканец Жалаль Жайед, посмотрев повтор эпизода, отменил гол, так как защитник Вальдемар Антон помешал голкиперу парагвайцев Орландо Гиллу.

«Мы забили гол, а судья свистнул в ответ. Это скандал. Понятия не имею, что арбитр увидел. Это просто смешно.

Ситуация похожая [с матчем против Испании на Евро-2024].

Бывают матчи, когда можно забить много голов, а бывают игры, в которых нужно победить с некрасивым футболом. И мы, возможно, бы выиграли этот матч некрасиво. Это скандал. Это даже близко не фол», – сказал Нагельсман.

  • Голы в основное время забили Хулио Энкисо у Парагвая на 42-й минуте и Кай Хаверц у Германии на 54-й.
  • Мануэль Нойер и сборная Германии пропустили голы в 10 последних матчах чемпионатов мира подряд.

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Источник: Sport1
Чемпионат мира Парагвай Германия Нагельсман Юлиан Жайед Жалаль
Комментарии (26)
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ilich55
1782798578
Похоже, что этот чемпионат закончится без гейропы. Медали разыграют Южная Америка и Африка.
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zlobny_zenitos
1782798627
Надо забивать Юлиан, играть лучше, а не говорить после матча... Нет в футболе больше "немецкой машины"...Вы обделались херр Юлиан вот это скандал...
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kvm
1782798802
фрицы, сосите глицин
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morgan59
1782801200
А в чём проблема? Не умеете играть чисто, решили вратаря завалить во вратарской? За тот фол можно было вашему игроку давать красную.
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morgan59
1782801245
Не умеете бить пенальти, не плачьте.
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mihail200606
1782802481
Германия не та нынче. Как и Голландия. Все по делу
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Император 1
1782803328
За 3 года из Евро и ЧМ Германию выкинули купленные судьи
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mutabor0992
1782805637
Очень большой вопрос...Зачем назначать такого слабого судью?Ведь походу всего матча он(судья) косячил.Мусиалу просто засношали тычками,толчками,ударами по ногам.
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Ивантеевец
1782806787
Несколько раз пересмотрел повторы и фола так и не увидел. Но это не отменяет откровенно слабой игры Германии. Это вам не с Кюрасао играть. Парагвай автобусная команда, а хорошего взломщика у гансов не нашлось.
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zigbert
1782806981
Эпизод сложный. Но если судьи отменили гол с помощью просмотра,значит надо это принять.
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