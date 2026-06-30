Тренер сборной Германии назвал скандальным решение судьи после вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о незасчитанном голе в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Парагваем (1:1, по пенальти 3:4).

На 102-й минуте при счете 1:1 защитник немцев Джонатан Та головой отправил мяч в сетку ворот Парагвая после подачи Натаниэля Брауна с угла поля.

Главный арбитр матча марокканец Жалаль Жайед, посмотрев повтор эпизода, отменил гол, так как защитник Вальдемар Антон помешал голкиперу парагвайцев Орландо Гиллу.

«Мы забили гол, а судья свистнул в ответ. Это скандал. Понятия не имею, что арбитр увидел. Это просто смешно.

Ситуация похожая [с матчем против Испании на Евро-2024].

Бывают матчи, когда можно забить много голов, а бывают игры, в которых нужно победить с некрасивым футболом. И мы, возможно, бы выиграли этот матч некрасиво. Это скандал. Это даже близко не фол», – сказал Нагельсман.