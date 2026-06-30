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  • Стало известно, когда европейские клубы могут включиться в борьбу за Тюкавина

Стало известно, когда европейские клубы могут включиться в борьбу за Тюкавина

30 июня, 08:57
16

Сейчас у «Динамо» нет предложений по нападающему Константину Тюкавину.

При этом к форварду проявляют интерес несколько европейских клубов. Однако они, если захотят подписать российского форварда, могут включиться в переговоры не раньше августа.

24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.

  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (16)
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Красногвардейчик
1782800171
Как нет? А Зениту продать за 30 почему отказались?)
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СильныйМозг
1782800979
Комментарий скрыт модератором
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Romeo 123
1782806968
Предложений нет небыло и не будет, агенту только мерещится
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NewLife
1782807356
Европа борется за Тюкавина, но пока, в отличии от сопливого блогера, об этом не знает😆
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Литейный 4 (returned)
1782807606
Какие европейские клубы? Из Албании или Прибалтики? Гыгыгы
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Ollegator
1782808205
Когда и если узнают кто это
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BarStep
1782809897
О как!? А я думал что шутка про 30 мультов от Зенита - это верх эротических фантазий желающих отхватить кусочек пирога Гы Ан нет, по европам решил пробежаться.. Гы-гы
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k611
1782811414
А Европейские клубы про это знают...
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Иван Петров 1986
1782815159
Да кому он там нужен. Перейдет к блохастым за деньгами.
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