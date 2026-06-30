Стало известно, когда европейские клубы могут включиться в борьбу за Тюкавина

Сейчас у «Динамо» нет предложений по нападающему Константину Тюкавину.

При этом к форварду проявляют интерес несколько европейских клубов. Однако они, если захотят подписать российского форварда, могут включиться в переговоры не раньше августа.

24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.