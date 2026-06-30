Реакция тренера Парагвая на победу над Германией по пенальти

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро высказался о победе над Германией (1:1, по пенальти 4:3) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

«Мы никогда не считаем себя побежденными заранее. Двадцать шесть воинов подошли к этому матчу и стали легендами. Если бы мы не извлекли урок из поражения от США [в первом матче на турнире], то не были бы готовы к этому матчу.

Я сказал игрокам, что сегодня мы пережили незабываемый вечер. Как это всегда и бывает с нами, ничего не дается нам без преодоления – в том числе и в серии пенальти.

Канале [автор решающего удара с пенальти] – настоящий герой по жизни, ему пришлось пройти через множество трудностей. Такой вечер – один из даров, который преподносит жизнь. Это была божественная справедливость», – сказал Альфаро.