Реакция Хабиба на волевую победу Бразилии над Японией в 1/16 финала ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями после матча Бразилия – Япония.

Команды встречались в 1/16 финала ЧМ-2026.

Бразильцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

Автором решающего гола стал Габриэль Мартинелли на 96-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Бразилия должна быть на таких турнирах, и просто не могла вылететь на такой стадии.

Японцы – просто молодцы. Если посмотреть три последние чемпионата мира, как они вылетели, кому проиграли и как достойно бились, то становится понятно, насколько они хороши.

Только японцы дают бой Дагестану в вольной борьбе и бразильцам – в футболе. Удивительно», – написал Хабиб в своем телеграм-канале.