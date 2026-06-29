Реакция Хабиба на волевую победу Бразилии над Японией в 1/16 финала ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями после матча Бразилия – Япония.
- Команды встречались в 1/16 финала ЧМ-2026.
- Бразильцы одержали волевую победу со счетом 2:1.
- Автором решающего гола стал Габриэль Мартинелли на 96-й минуте.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«Бразилия должна быть на таких турнирах, и просто не могла вылететь на такой стадии.
Японцы – просто молодцы. Если посмотреть три последние чемпионата мира, как они вылетели, кому проиграли и как достойно бились, то становится понятно, насколько они хороши.
Только японцы дают бой Дагестану в вольной борьбе и бразильцам – в футболе. Удивительно», – написал Хабиб в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Хабиба Нурмагомедова