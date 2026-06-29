Каземиро вошел в топ-3 по числу желтых карточек на ЧМ

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро получил предупреждение в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Японии.

Для Каземиро это пятая желтая карточка в 12 матчах на чемпионатах мира.

Это третий результат в истории турнира. Столько же предупреждений было у мексиканцев Эктора Морено (в 12 матчах) и Рафаэля Маркеса (в 19 матчах), а также Николаса Отаменди из Аргентины (в 17 матчах).

Чаще Каземиро на ЧМ желтые карточки получали только аргентинец Хавьер Маскерано (7 в 20 матчах) и Кафу (6 в 20 матчах).