Нагельсман исключил Германию из числа первоклассных сборных

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался об уровне национальной команды после вылета от Парагвая (1:1, по пенальти 3:4) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
«Когда выбываешь на стадии первого раунда плей-офф – это недостаточно для немецкого футбола. Мы вылетели с чемпионата мира в третий раз подряд, поэтому больше не входим в число первоклассных сборных. Я разочарован», – заявил Нагельсманн.
- В 2018 году Германия заняла 4-е место в группе, в 2022 году – 3-е. В обоих случаях команда не вышла в плей-офф.
- Мануэль Нойер и сборная Германии пропустили голы в 10 последних матчах чемпионатов мира подряд.
Источник: ESPN