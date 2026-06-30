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  • Нагельсман исключил Германию из числа первоклассных сборных

Нагельсман исключил Германию из числа первоклассных сборных

30 июня, 09:28
28

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался об уровне национальной команды после вылета от Парагвая (1:1, по пенальти 3:4) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

«Когда выбываешь на стадии первого раунда плей-офф – это недостаточно для немецкого футбола. Мы вылетели с чемпионата мира в третий раз подряд, поэтому больше не входим в число первоклассных сборных. Я разочарован», – заявил Нагельсманн.

  • В 2018 году Германия заняла 4-е место в группе, в 2022 году – 3-е. В обоих случаях команда не вышла в плей-офф.
  • Мануэль Нойер и сборная Германии пропустили голы в 10 последних матчах чемпионатов мира подряд.

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Источник: ESPN
Чемпионат мира Парагвай Германия Нагельсман Юлиан
Комментарии (28)
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СильныйМозг
1782801273
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Император 1
1782802916
Надо понять, что без судей невозможно выигрывать сейчас.
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Антрацитовый волхв
1782803015
Италию некоторые до сих пор считают одной из лучших, а она трижды пройти не может.
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Plyash
1782803310
Нагельсман , а вот ты то сам в 38 годков как оказался у руля хермании , да ещё с такой откровенной фамилией ? Не за лагеря ли второй мировой мстишь ? Если так , то спасибо за первоклассную работу .
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DeStar
1782804381
да, беда. футбол измельчал, теперь даже топов нет, все играют неуверенно, как какашки в проруби. МОжет франция покажет футбол или англия, хотя в англичанах сомневаюсь, будут также вату катать как и юар какой или какая чехия, футбол нынче такой, донный. Если бы футбол не был самым популярным спортом "давно", то сейчас он бы им сходу не стал так точно. Скукота да и только, а так держится все на рекламе, именах типа рональдьно, месси, роналду, зидан и прочие, но это все уже в прошлом. Даже новые звезды - ни о чем.
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zlobny_zenitos
1782805289
-Вы переигрываете? -Кто, я? Переигрываю?!)))
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Ивантеевец
1782807095
Мне очень "нравилось" как полоскали Италию за третий подряд не выход на ЧМ. И инфраструктура старая, и молодежь не развивается, и реформ нет. И в пример все время приводили Германию, у которой прям все просто супер. А по факту-то что? Три ЧМ без медалей, в воротах дедушка Нойер, которому до сих пор адекватной замены нет, в нападении наконечника тоже нет. Вот и вся хваленая бундес-тим.
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Garrincha58
1782811694
В этом ЧМ прогресс выход из группы, но возможно вышли лишь из-за увеличения команд участниц... докатились
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