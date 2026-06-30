Куман прокомментировал неудачу Нидерландов в серии пенальти с Марокко

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о серии пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Марокко (1:1, по пенальти 2:3).
- У Нидерландов Джастин Клюйверт пробил в штангу, Кинтен Тимбер ударил мимо ворот, также вратарь Марокко Яссин Буну парировал удар Крисенцио Саммервила. Свои попытки реализовали Тен Коопмейнерс и Вут Вегхорст.
- У Марокко забили Суфьян Рахими, Шемсдин Тальби и Исмаэль Сайбари. Удар Рахими голкипер Барт Вербрюгген сначала парировал, но затем движением ноги отправил мяч в свои ворота. Не забили у Марокко Нил Эль-Айнауи и Ашраф Хакими.
«Их второй удар [бил Суфьян Рахими] был настолько важен, что повлиял на обе стороны. Вербрюгген отразил его, но потом забил сам себе. Если уж и такие моменты против вас, то все кончено. Мы все знаем, как сложно бывает забить пенальти в такой момент. Мы не реализовали 3 из 5 – это просто неприемлемо», – сказал Куман.
- Нидерланды закончили уже 4-й ЧМ подряд без поражений в основное время. В последний раз в формате 90 минут команда проиграла Португалии в 1/8 финала ЧМ-2006 (0:1). После этого – 23 матча без поражений в основное время. При этом сборная пропустила ЧМ-2018.
- Марокко в 1/8 финала ЧМ-2026 сыграет с Канадой.
Источник: Voetbal International