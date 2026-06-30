Куман прокомментировал неудачу Нидерландов в серии пенальти с Марокко

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о серии пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Марокко (1:1, по пенальти 2:3).

«Их второй удар [бил Суфьян Рахими] был настолько важен, что повлиял на обе стороны. Вербрюгген отразил его, но потом забил сам себе. Если уж и такие моменты против вас, то все кончено. Мы все знаем, как сложно бывает забить пенальти в такой момент. Мы не реализовали 3 из 5 – это просто неприемлемо», – сказал Куман.