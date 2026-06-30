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В РПЛ не будет одного из правил, введенного на ЧМ-2026

30 июня, 12:19
3

В соревнованиях под эгидой РФС не станут использовать одно из новшеств ЧМ-2026.

В матчах РПЛ и других лиг не введут запрет на прикрывание рта рукой или майкой. Нововведения не будет «в связи с возможностью неоднозначного толкования и спорных ситуаций», следует из письма председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева.

При этом в РФС утвердили пункт правил, по которому игроки будут удаляться за демонстративный уход с поля. Официальным лицам команд, подстрекающим к таким действиям в знак протеста против решения арбитра, тоже будут показывать красные карточки.

  • Два новых пункта правил приняли перед ЧМ-2026 для борьбы с дискриминационным и неспортивным поведением.
  • На 45+3-й минуте матче Турция – Парагвай (0:1) судья Иван Бартон удалил парагвайца Мигеля Альмирона, который прикрыл рот рукой и что-то сказал одному из турецких футболистов. Рефери принял решение только после вмешательства ВАР и просмотра повтора.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира
Комментарии (3)
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Галина Бронемясова
1782813639
а у нас вообще хоть раз было, что команды демонстративно покидают поле?
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NewLife
1782814358
У нас суверенный футбол и традиционные ценности и нехера прикрывать рот. Можно спеть патриотическую песню, чтобы не показывали карточку😄
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...уефан
1782820749
...думаю, что логичнее бы было разрешить разговоры с прикрытым ртом, только с игроками и персоналом своей команды и запретить подобное с судьями и соперниками...
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