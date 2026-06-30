В РПЛ не будет одного из правил, введенного на ЧМ-2026

В соревнованиях под эгидой РФС не станут использовать одно из новшеств ЧМ-2026.
В матчах РПЛ и других лиг не введут запрет на прикрывание рта рукой или майкой. Нововведения не будет «в связи с возможностью неоднозначного толкования и спорных ситуаций», следует из письма председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева.
При этом в РФС утвердили пункт правил, по которому игроки будут удаляться за демонстративный уход с поля. Официальным лицам команд, подстрекающим к таким действиям в знак протеста против решения арбитра, тоже будут показывать красные карточки.
- Два новых пункта правил приняли перед ЧМ-2026 для борьбы с дискриминационным и неспортивным поведением.
- На 45+3-й минуте матче Турция – Парагвай (0:1) судья Иван Бартон удалил парагвайца Мигеля Альмирона, который прикрыл рот рукой и что-то сказал одному из турецких футболистов. Рефери принял решение только после вмешательства ВАР и просмотра повтора.
Источник: «Спорт-Экспресс»