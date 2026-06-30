В РПЛ не будет одного из правил, введенного на ЧМ-2026

В соревнованиях под эгидой РФС не станут использовать одно из новшеств ЧМ-2026.

В матчах РПЛ и других лиг не введут запрет на прикрывание рта рукой или майкой. Нововведения не будет «в связи с возможностью неоднозначного толкования и спорных ситуаций», следует из письма председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева.

При этом в РФС утвердили пункт правил, по которому игроки будут удаляться за демонстративный уход с поля. Официальным лицам команд, подстрекающим к таким действиям в знак протеста против решения арбитра, тоже будут показывать красные карточки.