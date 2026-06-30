Клуб РПЛ расстался с игроками из Марокко и Грузии

Полузащитник Мехди Мубарик покинул «Динамо Мх».

Марокканец выступал за махачкалинцев на правах аренды из эмиратского «Аль-Айна».

25-летний Мубарик в минувшем сезоне провел за «Динамо Мх» 27 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.

Ранее клуб также покинул защитник Джемал Табидзе по истечении срока контракта.

«Джемал, к сожалению, покинул «Динамо». Мы хотели продлить с ним контракт. Он хотел других условий. И достиг соглашения с другим клубом, который смог их ему предложить. Мы, к сожалению, в этой гонке участвовать не можем. Спасибо Джемалу за эти два года в «Динамо». Он честно и хорошо отработал», – объяснил генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов.

30-летний Табидзе в прошлом сезоне провел за махачкалинцев 35 матчей, забил 1 гол.

Также в расположение «Динамо Мх» после аренды в «Черноморце» вернулся 22-летний нападающий Кирилл Помешкин.