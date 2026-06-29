Зырянов объяснил, почему «Зенит» купил Аугусто

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов аргументировал трансфер нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора».

– Вы наверняка внимательно следили за Аугусто. Чем он убедил клуб, как доказал, что может и должен играть в «Зените»?

– Это атакующий игрок, он может закрыть несколько позиций: нападающего и правого вингера, поэтому убедил нас своей универсальностью.

Последний сезон у него очень хороший, он забил 15 мячей. Фелипе – футболист в самом расцвете сил и поэтому должен нас усилить.

– Сложные были переговоры?

– Я думаю, любые переговоры сложные, эти не исключение.

– Контракт подписан. Если можно, раскройте, пожалуйста, его детали. На какой срок?

– Пять лет.

– Это максимальный срок. Насколько сложно было добиться именно такого срока? И почему именно такой срок?

– Я думаю, это оптимальный срок для футболиста, который не россиянин, который приходит сюда. Тем более учитывая, что ему 22 года.

Весь свой расцвет он проведет у нас. Будем надеяться на то, что он пробудет у нас до 27 лет. Это было бы вообще идеально.