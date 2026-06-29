Зырянов объяснил, почему «Зенит» купил Аугусто

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов аргументировал трансфер нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора».
– Вы наверняка внимательно следили за Аугусто. Чем он убедил клуб, как доказал, что может и должен играть в «Зените»?
– Это атакующий игрок, он может закрыть несколько позиций: нападающего и правого вингера, поэтому убедил нас своей универсальностью.
Последний сезон у него очень хороший, он забил 15 мячей. Фелипе – футболист в самом расцвете сил и поэтому должен нас усилить.
– Сложные были переговоры?
– Я думаю, любые переговоры сложные, эти не исключение.
– Контракт подписан. Если можно, раскройте, пожалуйста, его детали. На какой срок?
– Пять лет.
– Это максимальный срок. Насколько сложно было добиться именно такого срока? И почему именно такой срок?
– Я думаю, это оптимальный срок для футболиста, который не россиянин, который приходит сюда. Тем более учитывая, что ему 22 года.
Весь свой расцвет он проведет у нас. Будем надеяться на то, что он пробудет у нас до 27 лет. Это было бы вообще идеально.
- 22-летний Аугусто провел в «Трабзонспоре» один сезон и забил 15 голов в 40 матчах.
- Сообщалось, что сумма его трансфера в «Зенит» составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.
- С новичком заключен контракт по схеме «4+1» с зарплатой, предположительно, в размере 2,1 миллиона евро в год.
- Бразилец будет выступать за «Зенит» под девятым номером.