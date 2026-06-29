Антон Миранчук ответил на критику президента «Сьона»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук предположил, почему президент «Сьона» Кристиан Константин продолжает давать критические комментарии о нем.
«Меня постоянно критикует президент «Сьона»? Не знал, что он продолжает это делать.
Видел только его слова сразу после перехода в «Динамо». Тогда его подколы меня никак не задели, а дальше я о них и не слышал.
Видимо, он просто очень любит Россию и не хочет, чтобы его здесь забывали», – сказал Миранчук.
- Российский хавбек был в «Сьоне» в сезоне-2024/25.
- Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
- Летом 2025 года Миранчук перешел в «Динамо» за 2,5 млн евро.
Источник: Sport24