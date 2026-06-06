Алексей Миранчук исполнил мечту в матче с Буркина-Фасо

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о значимости своего гола в ворота Буркина-Фасо (3:0) в товарищеском матче.

Ассистировал футболисту «Атланты Юнайтед» его брат Антон Миранчук.

«Проходило больше передач с левой стороны, их замыкали. Так получалось.

Что касается голевой передачи от Антона, то с последнего такого момента много времени прошло.

От брата получить голевую в сборной – это превыше всего остального, о чем ты мог мечтать, когда был ребенком. Я очень рад этому», – заявил Миранчук.