Алексей Миранчук исполнил мечту в матче с Буркина-Фасо

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о значимости своего гола в ворота Буркина-Фасо (3:0) в товарищеском матче.
Ассистировал футболисту «Атланты Юнайтед» его брат Антон Миранчук.
«Проходило больше передач с левой стороны, их замыкали. Так получалось.
Что касается голевой передачи от Антона, то с последнего такого момента много времени прошло.
От брата получить голевую в сборной – это превыше всего остального, о чем ты мог мечтать, когда был ребенком. Я очень рад этому», – заявил Миранчук.
- Весь второй тайм Россия провела в большинстве.
- Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня).
- Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.
Источник: ТАСС