- 8 ноября 2022
- 17:25 Балотелли удалили в матче чемпионата Швейцарии. Он показывал болельщикам средний палец 2
- 31 августа 2022
- 22:10 Фото Балотелли после стычки с тренером перешел из «Адана Демирспора» в «Сьон» 2
- 07:20 Балотелли покинет «Адана Демирспор». У него была стычка с главным тренером 3
- 29 августа 2022
- 10:57 Балотелли мечтает вернуться в Италию
- 4 августа 2022
- 19:55 Балотелли согласовал контракт со швейцарским клубом 4
- 16 июля 2022
- 10:25 Балотелли может перейти в швейцарский клуб
- 18 апреля 2022
- 19:49 Суперлига. «Базель» не смог победить «Сьон», Чалов всю игру провел в запасе 5
- 6 февраля 2022
- 18:11 «Базель» в дебютном матче Чалова упустил победу над «Сьоном» 11
- 15:22 Фото Чалов – в основе «Базеля» на матч со «Сьоном». Это его дебют в Европе 23
- 5 марта 2021
- 19:20 Чемпиона мира 2006 года Гроссо уволили с поста тренера «Сьона»
- 4 ноября 2020
- 09:23 ЦСКА может подписать 17-летнего российского форварда из «Сьона» 9
- 19 октября 2020
- 16:59 Митрюшкин находится на просмотре в «Фортуне» 3
- 30 июня 2020
- 21:27 Митрюшкин покинул «Сьон» и может пополнить «Локомотив» 4
- 4 июня 2020
- 18:36 Metaratings: вратарь «Сьона» Митрюшкин заинтересовал «Локомотив» 11
- 3 июня 2020
- 10:28 RMC: экс-форвард ЦСКА Думбия отказался переходить в клуб из Лиги 2 3
- 21 марта 2020
- 01:54 Сейду Думбия: «Сьон» по WhatsApp уведомил меня об увольнении. Я отказался от понижения зарплаты» 6
- 27 февраля 2020
- 19:59 Тренер «Сьона» Перейра: «Митрюшкин в последних матчах очень хорош»
- 26 октября 2019
- 21:52 Суперлига. Игра Митрюшкина и гол Сейду Думбия позволили «Сьону» добыть ничью в матче с «Серветтом»
- 2 сентября 2019
- 15:30 Фото Экс-нападающий ЦСКА Думбия перешел в «Сьон» 6
- 4 августа 2019
- 01:45 Суперлига. «Тун» перед «Спартаком» проиграл действующему чемпиону; Митрюшкин второй раз подряд не попал в заявку «Сьона»
- 19 июля 2019
- 22:58 Суперлига. Митрюшкин в первом матче с 2017 года пропустил четыре гола от «Базеля», «Сьон» крупно проиграл
- 21:15 Митрюшкин вышел на поле в официальном матче впервые за 597 дней 3
- 23 мая 2019
- 16:45 Фото «Сьон» объявил о продлении контракта с Митрюшкиным 3
- 14 января 2019
- 08:27 Видео Митрюшкин начал тренироваться со «Сьоном». Россиянин пропустил больше года из-за травмы 2
- 14 ноября 2018
- 15:18 Сонг: «В Казани я проводил все время в комнате на базе, даже свет не включал. Мне было грустно и одиноко» 12