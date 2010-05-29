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Швейцария. Суперлига
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Сьон
€ 19,60 млн
Сьон
Сьон
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Тюбилон
Сайт:
http://www.fc-sion.ch
Тренер:
Дидье Толо
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Расписание
Таблица
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Сьон» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Сьон» – «Аякс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Сьон» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Сьон» – «Ноа»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Ноа» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Ноа» – «Сьон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Трансляция
«Сьон» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Сьон» – БАТЭ: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Антон Миранчук ответил на критику президента «Сьона»
29 июня
Европейский клуб может провести два матча в России в сентябре
15 июня
2
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
«Это нам не нужно»: в Швейцарии ответили на вопрос о подписании Дзюбы
29 мая
10
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
20 мая
6
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
В «Сьоне» рассказали об обмене молодыми футболистами с «Зенитом»
7 апреля
3
«Зенит» будет обмениваться молодыми футболистами с европейским клубом
6 апреля
3
«Зенит» может сыграть в Европе осенью
29 марта
9
У «Зенита» сорвался товарищеский матч с командой из Европы
10 марта
В Европе хотят провести турнир с топ-клубами РПЛ
10 февраля
13
Миранчук сказал, что могло бы его удержать от перехода в «Сьон»
5 февраля
Президент «Сьона» дал инсайд о дате завершения СВО
1 января
6
Реакция Мостового на приглашение пройти тренерскую стажировку в европейском клубе
2025.10.20 18:27
12
Мостового пригласили на тренерскую стажировку в европейский клуб
2025.10.20 17:31
5
Президент европейского клуба поздравил Путина с днем рождения
2025.10.07 18:35
5
Президент «Сьона» ответил на вопрос о «Золотом мяче» для Миранчука
2025.09.29 23:48
2
Европейский клуб заявил о желании сыграть со «Спартаком»
2025.09.24 16:29
4
Президент «Сьона» вновь недоброжелательно высказался о Миранчуке
2025.09.16 12:54
8
1
2
3
4
5
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Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
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Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
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Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
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Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
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Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
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Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
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Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
11
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
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Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
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Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
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