Матч плей-офф Лиги Конференций между швейцарским «Сьоном» и нидерландским «Аяксом» пройдет 20 августа в Сьоне на стадионе «Турбильон». Хозяева подходят к решающему противостоянию с впечатляющей голевой серией – 23 матча с голами и средняя результативность 3,20 гола за последние пять игр, тогда как гости не проигрывают в 11 последних матчах и забивают в 14 встречах подряд. Обе команды демонстрируют атакующий футбол, но «Аякс» имеет более высокий класс и опыт еврокубков. Сможет ли швейцарский клуб использовать фактор домашнего поля и прервать беспроигрышную серию амстердамцев, или нидерландский гранд продолжит свою победную поступь и сделает уверенный шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Сьона» говорит их феноменальная голевая серия и игра на домашнем стадионе. Швейцарский клуб забивает в 23 последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 3,20 раза за матч – один из лучших показателей в квалификации. Кроме того, хозяева выиграли три последних матча, а в предыдущем раунде квалификации уверенно прошли армянский «Ноа» (2-1 дома и 2-2 на выезде). В чемпионате Швейцарии «Сьон» также на ходу: победы над «Вадуцем» (3-2) и «Люцерном» (3-0), а в Кубке разгром «Керцерса» (6-1). Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – они пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. Это означает, что против такой атаки, как у «Аякса», удержать свои ворота в неприкосновенности будет крайне сложно.

«Аякс» подходит к матчу с колоссальным преимуществом. Нидерландский гранд не проигрывает в 11 последних матчах, забивает в 14 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 2,40 гола. В предыдущем раунде квалификации «Аякс» уверенно прошел ирландский «Шелбурн» (3-1 дома и 2-2 на выезде), а в чемпионате Нидерландов одержал победу над «Зволле» (2-0) и сыграл вничью с «Херенвеном» (2-2). В атаке амстердамцы стабильны, а их защита, хотя и пропускает в семи из девяти последних матчей, в среднем за последние пять игр пропускает 1,20 гола, что сопоставимо с показателями хозяев. В очных встречах команды ранее не пересекались, но разница в классе между нидерландским и швейцарским чемпионатами очевидна. «Аякс» является явным фаворитом, и его задача – не дать «Сьону» использовать свое домашнее преимущество.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Аякса». Гости имеют более высокий класс, стабильную игру и опыт матчей высокого уровня, тогда как хозяева, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают и уступают в организации. Ожидается, что «Аякс» добьется победы с разницей минимум в один мяч, хотя «Сьон» способен забить на своем поле.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Сьона» в атаке впечатляет (3,20 гола за игру), но его защита уязвима. «Аякс» стабильнее в обороне и имеет более высокий класс, что должно сказаться в решающей стадии квалификации. Учитывая разницу в уровне команд и опыте, нидерландский клуб является фаворитом.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 2 (100%) 5 Забитых мячей 9 2.5 В среднем за матч 4.5 Крупнейшая победа 5:3 Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Аякс 5 : 3 Сьон Лига конференций, 4 раунд Аякс 5 : 3 Сьон Лига конференций, 4 раунд Сьон 2 : 4 Аякс

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аякса» с разницей минимум в один мяч. Нидерландский гранд имеет более высокий класс, стабильную игру и опыт матчей высокого уровня, тогда как хозяева, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают и уступают в организации. Ожидаем, что «Аякс» продолжит свою беспроигрышную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Аякса» с форой (-1) с коэффициентом 2.12.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Сьоном» и «Аяксом» состоится 20 августа 2026 года в Сьоне на стадионе «Турбильон» и начнется в 21-15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.