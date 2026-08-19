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«Сьон» – «Аякс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 10:32
Сьон - Аякс
20 авг. 2026, четверг 21:15 | Лига конференций, 4 раунд
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2.12
Победа «Аякса» с форой (-1)
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Матч плей-офф Лиги Конференций между швейцарским «Сьоном» и нидерландским «Аяксом» пройдет 20 августа в Сьоне на стадионе «Турбильон». Хозяева подходят к решающему противостоянию с впечатляющей голевой серией – 23 матча с голами и средняя результативность 3,20 гола за последние пять игр, тогда как гости не проигрывают в 11 последних матчах и забивают в 14 встречах подряд. Обе команды демонстрируют атакующий футбол, но «Аякс» имеет более высокий класс и опыт еврокубков. Сможет ли швейцарский клуб использовать фактор домашнего поля и прервать беспроигрышную серию амстердамцев, или нидерландский гранд продолжит свою победную поступь и сделает уверенный шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Сьона» говорит их феноменальная голевая серия и игра на домашнем стадионе. Швейцарский клуб забивает в 23 последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 3,20 раза за матч – один из лучших показателей в квалификации. Кроме того, хозяева выиграли три последних матча, а в предыдущем раунде квалификации уверенно прошли армянский «Ноа» (2-1 дома и 2-2 на выезде). В чемпионате Швейцарии «Сьон» также на ходу: победы над «Вадуцем» (3-2) и «Люцерном» (3-0), а в Кубке разгром «Керцерса» (6-1). Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – они пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. Это означает, что против такой атаки, как у «Аякса», удержать свои ворота в неприкосновенности будет крайне сложно.

«Аякс» подходит к матчу с колоссальным преимуществом. Нидерландский гранд не проигрывает в 11 последних матчах, забивает в 14 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 2,40 гола. В предыдущем раунде квалификации «Аякс» уверенно прошел ирландский «Шелбурн» (3-1 дома и 2-2 на выезде), а в чемпионате Нидерландов одержал победу над «Зволле» (2-0) и сыграл вничью с «Херенвеном» (2-2). В атаке амстердамцы стабильны, а их защита, хотя и пропускает в семи из девяти последних матчей, в среднем за последние пять игр пропускает 1,20 гола, что сопоставимо с показателями хозяев. В очных встречах команды ранее не пересекались, но разница в классе между нидерландским и швейцарским чемпионатами очевидна. «Аякс» является явным фаворитом, и его задача – не дать «Сьону» использовать свое домашнее преимущество.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Аякса». Гости имеют более высокий класс, стабильную игру и опыт матчей высокого уровня, тогда как хозяева, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают и уступают в организации. Ожидается, что «Аякс» добьется победы с разницей минимум в один мяч, хотя «Сьон» способен забить на своем поле.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Сьона» в атаке впечатляет (3,20 гола за игру), но его защита уязвима. «Аякс» стабильнее в обороне и имеет более высокий класс, что должно сказаться в решающей стадии квалификации. Учитывая разницу в уровне команд и опыте, нидерландский клуб является фаворитом.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (100%)
5
Забитых мячей
9
2.5
В среднем за матч
4.5
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Аякс
5 : 3
27.08.2026
Сьон
Лига конференций, 4 раунд
Аякс
5 : 3
27.08.2026
Сьон
Лига конференций, 4 раунд
Сьон
2 : 4
20.08.2026
Аякс

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
1
Антони Расьоппи
ВР
5
Ное Соу
ЦЗ
17
Ян Крониг
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
20
Ниас Хефти
ЛП
7
Ильяс Шуареф
ЛВ
88
Али Кабакалман
(К) ОП
8
Балтасар
ЦП
19
Франк Сурдез
ЛФ
33
Рилинд Нивокази
ЦФ
13
Уинсли Ботели
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Аякс
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
12
Кайо Энрике
ЛЗ
30
Аарон Боуман
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
10
Оскар Глух
АП
18
Дэви Классен
(К) АП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Сьон
12
Франческо Руберто
ВР
40
Simon Caillet
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
38
Ryan Kessler
ЦЗ
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
9
Джозиас Лукембила
ЛВ
37
Фоде Силла
ОП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
29
Тео Бердаес
ПВ
22
Adrien Llukes
ЦФ
Аякс
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
26
Мартен Пас
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
68
Абделла Уазан
ЦП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Расьоппи
5
Соу
17
Крониг
14
Лаванчи
88
Кабакалман
20
Хефти
8
Балтасар
7
Шуареф
19
Сурдез
13
Ботели
33
Нивокази
4-2-3-1
1
тер Стеген
6
Гаеи
15
Бас
30
Боуман
12
Энрике
44
Регер
23
Бергейс
18
Классен
8
Брандт
10
Глух
38
Леонардо
33
Нивокази
37
Силла
37
Силла
33
Нивокази
19
Сурдез
77
Ррудхани
77
Ррудхани
19
Сурдез
7
Шуареф
10
Кололли
10
Кололли
7
Шуареф
8
Балтасар
9
Лукембила
9
Лукембила
8
Балтасар
13
Ботели
29
Бердаес
29
Бердаес
13
Ботели
44
Регер
24
Мокио
24
Мокио
44
Регер
12
Энрике
5
Вейндал
5
Вейндал
12
Энрике
38
Леонардо
99
Арокодаре
99
Арокодаре
38
Леонардо
6
Гаеи
2
Роша
2
Роша
6
Гаеи
10
Глух
68
Уазан
68
Уазан
10
Глух
Остались в запасе
Сьон
Аякс
12
Франческо Руберто
ВР
40
Simon Caillet
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
38
Ryan Kessler
ЦЗ
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
22
Adrien Llukes
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
26
Мартен Пас
ВР
36
Dies Janse
ЦЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
40
Simon Caillet
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
38
Ryan Kessler
ЦЗ
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
22
Adrien Llukes
ЦФ
Остались в запасе
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
26
Мартен Пас
ВР
36
Dies Janse
ЦЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
Главный тренер
Дидье Толо
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аякса» с разницей минимум в один мяч. Нидерландский гранд имеет более высокий класс, стабильную игру и опыт матчей высокого уровня, тогда как хозяева, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают и уступают в организации. Ожидаем, что «Аякс» продолжит свою беспроигрышную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Аякса» с форой (-1) с коэффициентом 2.12.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Сьоном» и «Аяксом» состоится 20 августа 2026 года в Сьоне на стадионе «Турбильон» и начнется в 21-15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Сьон» – «Аякс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

2.12
Победа «Аякса» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Аякс Сьон
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