Мигель «Мичел» Гонсалес
Тренер
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|«Мичел» Гонсалес
|Команда
|Олимпиакос
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|23 марта 1963
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|«Мичел» Гонсалес
|Команда
|Олимпиакос
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|23 марта 1963
|Дата
|Матч
|Турнир
|13.02.2023
|Олимпиакос
|6 : 1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|19.02.2023
|ПАС Ламия
|0 : 3
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|25.02.2023
|Олимпиакос
|0 : 0
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|05.03.2023
|Олимпиакос
|6 : 0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|12.03.2023
|АЕК
|1 : 3
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 26 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Олимпиакос
|19
|12
|1
|6
|Дата
|Матч
|17.10.2022
|Олимпиакос
|1 : 2
|ПАОК
|22.10.2022
|Панетоликос
|0 : 2
|Олимпиакос
|30.10.2022
|Олимпиакос
|2 : 0
|ПАС Ламия
|06.11.2022
|Панатинаикос
|1 : 1
|Олимпиакос
|09.11.2022
|Левадиакос
|0 : 1
|Олимпиакос
|13.11.2022
|Олимпиакос
|0 : 0
|АЕК
|21.12.2022
|ПАС
|2 : 2
|Олимпиакос
|28.12.2022
|Олимпиакос
|5 : 0
|Астерас
|03.01.2023
|Ионикос
|0 : 2
|Олимпиакос
|08.01.2023
|Волос
|0 : 4
|Олимпиакос
|15.01.2023
|Олимпиакос
|1 : 0
|Арис
|22.01.2023
|Атромитос
|1 : 1
|Олимпиакос
|29.01.2023
|Олимпиакос
|2 : 1
|ОФИ
|05.02.2023
|ПАОК
|0 : 0
|Олимпиакос
|13.02.2023
|Олимпиакос
|6 : 1
|Панетоликос
|19.02.2023
|ПАС Ламия
|0 : 3
|Олимпиакос
|25.02.2023
|Олимпиакос
|0 : 0
|Панатинаикос
|05.03.2023
|Олимпиакос
|6 : 0
|Левадиакос
|12.03.2023
|АЕК
|1 : 3
|Олимпиакос