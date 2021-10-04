Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мигель «Мичел» Гонсалес

    Тренер
    Имя Мигель
    Фамилия «Мичел» Гонсалес
    Команда Олимпиакос
    Гражданство Испания
    Дата рождения 23 марта 1963
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    13.02.2023 Олимпиакос 6 : 1 Панетоликос Греция. Суперлига, 22 тур
    19.02.2023 ПАС Ламия 0 : 3 Олимпиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    25.02.2023 Олимпиакос 0 : 0 Панатинаикос Греция. Суперлига, 24 тур
    05.03.2023 Олимпиакос 6 : 0 Левадиакос Греция. Суперлига, 25 тур
    12.03.2023 АЕК 1 : 3 Олимпиакос Греция. Суперлига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11